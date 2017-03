CHI L'HA VISTO/ Anticipazioni dell'8 marzo 2017: Li Ying Lei, Elena Vergari e la stilista Carlotta Benusiglio

CHI L'HA VISTO ANTICIPAZIONI DELL'8 MARZO 2017 - Nella nuova puntata di Chi l'ha visto di oggi, mercoledì 8 marzo 2017, torneremo ad occuparci dei di scomparsa che riguardano due donne. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli si è già occupata in precedenza di Li Ying Lei, la donna cinese sparita durante una crociera con la famiglia. L'ultima volta che è stata vista, a bordo nave, risale al febbraio scorso, ma nessuno sa dire che cosa sia potuto succederle. Come mai a scendere dalla nave, a Civitavecchia, sono solo il marito ed i due figli? La stessa cittadina può contare inoltre su un altro caso, quello di Elena Vergari, che fa parte di quel limbo di scomparsi da ormai 12 anni ed il cui caso è stato archiviato. Nessuno la cerca più, ma che cosa le è successo veramente? La donna, residente di Ladispoli, viveva con il figlio ed il marito ed il suo gesto, se volontario, risulta del tutto inspiegabile. Un particolare spazio verrà inoltre regalato al caso di Carlotta Benusiglio, la stilista di moda di Milano trovata impiccata ad un albero della piazza della città, in circostanze misteriose. Fra le ipotesi iniziali degli inquirenti, infatti, la possibilità che qualcuno avesse potuto simulare la sua morte. In seguito, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Diversi i particolari che non coincidono con chi ha deciso di togliersi la vita, dalla stufa rimasta accesa in casa, ai farmaci appena acquistati.

© Riproduzione Riservata.