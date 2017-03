CHICAGO MED 2 / Anticipazioni puntata 8 marzo 2017: Sarah farà marcia indietro per il nuovo lavoro?

CHICAGO MED 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 8 marzo 2017, Premium Stories trasmetterà un nuovo episodio di Chicago Med 2, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Equilibrio delicato". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: è il primo giorrno di lavoro per Choi (Brian Tee), che ora è diventato primario. Anche Rhodes (Colin Donnell) sta vivendo un cambiamento, dato che ha scelto di specializzarsi in chirurgia cardiotoracica. Il dottor Latham (Ato Essandoh), il nuovo arrivato, gli rivela tuttavia subito che non rientrava fra le sue prime scelte e di aver accettato di lavorare con lui solo perché si trattava in minoranza. Intanto, Charles (Oliver Platt) propone a Sarah (Rachel DiPillo) di diventare psichiatra, facendole notare la sua bravura e quando riceve un rifiuto, le propone di seguirla in corsia per una giornata. I due trattano Emmie Miles (Kiki Layne), una 15enne che ha tentato il suicidio. La Goodwin (S. Epatha Merkerson) convoca più tardi Will per fargli presente che non ha depositato dei documenti importanti, senza cui non potrebbe lavorare. All'arrivo di un paziente, Choi dimostra di non essere organizzato, mettendo Maggie (Marlyne Barrett) in difficoltà. Il paziente è sieropositivo e Will decide di scalzare Jeff (Jeff Hephner), che si era precipitato a visitarlo. Durante un'operazione, Rhodes fa l'errore di contestare a Latham ( Ato Essandoh) il tipo di procedura scelta, portando il chirurgo a scagliare degli strumenti ed alzare la voce. Una volta finito il turno, Connor affronta il primario, perché non capisce il motivo della sua rabbia, ma Latham nega tutto. Più tardi, il paziente di Rhodes e Latham entra in arresto cardiocircolatorio, mentre la figlia, Cheryl (Cordelia Dewdney), partorisce una bambina. Dopo che il dottor Rhodes ha annunciato la sua morte, l'uomo si risveglia, in tempo per vedere la nipote e poi spegnersi. Sarah invece segue il consiglio del dottor Charles e riesce ad entrare in confidenza con la ragazza. Scopre infatti che Emmie ha tentato il suicidio perché affetta da vitiligine, ma tramite un'analisi dell'epidermide, realizza che si tratta di un fungo. Una volta curata, annuncia quindi a Charles di voler accettare la sua proposta, ma lo psichiatra le fa presente che non hanno comunque curato il vero problema di Emmie. Nel frattempo, Will e Choi hanno modo di confrontarsi con i cambiamenti che entrambi stanno vivendo. Il primo ha scoperto che la sua assicurazione sarà molto più costosa del previsto e anche che le infermiere hanno il pieno controllo del reparto. April (Yaya DaCosta) manifesta poi a Will la sua preoccupazione riguardo alla sieropositività del paziente, stupendosi che possa avere una relazione senza correre il rischio di contagiare la compagna. Una volta uscita dall'ospedale, April trova invece Tate (Deron J. Powell) ad attenderla. Il fidanzato le rivela di voler stare con lei nonostante la malattia e tutto quello che comporterà come conseguenza. Al Molly, Natalie (Torrey DeVitto) e Jeff festeggiano la giornata appena trascorsa, grazie anche alla suocera della ginecologa che le sta tenendo il figlio. Dopo un imbarazzante mezzo saluto, Jeff la invita però a bere il bicchiere della staffa.

CHICAGO MED 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 MARZO 2017, EPISODIO 2 "EQUILIBRIO DELICATO" - La Manning e Rhodes trattano due diversi casi complicati, che coinvolgono, in modo separato due bambini affetti da una strana malattia. I due chirurghi scopriranno solo in seguito che i due pazienti sono collegati. Intanto, Will e Charles trattano un senzatetto con una particolare patologia, che nel corso delle ore lo porta tuttavia a rivelare dei particolari importanti per il primo dei due medici. Il Dottor Choi istruisce un Marine lungo le strade, in un quartiere che si trova sotto il fuoco di violenza delle bande di città. Sarah invece cerca di comprendere il delicato equilibrio richiesto dal suo nuovo ruolo nell'ospedale.

