DANCE DANCE DANCE/ Undicesima puntata: concorrenti e finalisti, chi sarà eliminato stasera? (oggi, 8 marzo)

DANCE DANCE DANCE, UNDICESIMA PUNTATA: CLARI E DIEGO I PRIMI FINALISTI (OGGI, 8 MARZO 2017) - Dance Dance Dance è molto vicino ad incoronare il suo primo vincitore: la settimana scorsa, ancora una volta, le esibizioni di tutte le coppie sono riuscite davvero a togliere il fiato alla giuria e al pubblico, e al termine della puntata - dopo un rapido sguardo alla classifica - Andrea Delogu e Diego Passoni hanno annunciato i nomi dei finalisti. Si tratta di Diego Dominguez e Clara Alonso, i due attori spagnoli celebri per il loro ruolo in Violetta. Sua la performance in coppia che quella singola di Clara hanno permesso ai giudici di confermare il loro entusiasmo, e così insieme sono riusciti a superare il punteggio ottenuto da una strepitosa Claudia Gerini nei panni nientemeno che di Michael Jackson. L’esibizione in coppia con Massimiliano Vado, infatti, aveva convinto più che altro per la coreografia assegnata, non tanto per la pulizia di movimenti. I primi finalisti che accederanno direttamente alla puntata di Dance Dance Dance della settimana prossima ci sono già: chi li seguirà?

DANCE DANCE DANCE, UNDICESIMA PUNTATA: CHI ANDRÀ AVANTI TRA LE ALTRE DUE COPPIE? (OGGI, 8 MARZO 2017) - Dance Dance Dance torna sul piccolo schermo di Fox e Fox Life oggi, mercoledì 8 marzo 2017: i primi finalisti si conoscono già, e dunque più tardi saranno le coppie composte da Claudia Gerini e Massimiliano Vado e Raniero Monaco Di Lapio e Beatrice Olla a tornare a sfidarsi sul palco del talent show dedicato alla danza. In realtà - anche se mai dire mai, le sorprese potrebbero essere proprio dietro l’angolo - i favoriti allo scontro con i già-finalisti sembrano proprio Claudia e Max. Il talento incredibile della Gerini e la voglia di migliorare, la positività e l’incredibile carattere di Vado potrebbero davvero primeggiare, senza tenere conto che già dalle passate settimane Di Lapio ha dato segni evidenti di cedimento. È anche vero che l’imprevisto potrebbe accorrere proprio nella fasi finali e le arti di tutti risultare ribaltate: non resta che sintonizzarsi a partire delle 21.00 sui canali Sky per scoprire a chi toccherà andare avanti…

DANCE DANCE DANCE, UNDICESIMA PUNTATA: OGGI DOPPIO APPUNTAMENTO CON RANIERO MONACO DI LAPIO, ECCO PERCHÈ (8 MARZO 2017) - Doppio appuntamento sul piccolo schermo con Raniero Monaco di Lapio stasera, mercoledì 8 marzo 2017: l’attore è infatti impegnato su più fronti. Lo vedremo innanzitutto al fianco della compagna Beatrice Olla pronto a conquistarsi un posto nella finale di Dance Dance Dance, come già anticipato, ma non solo. Raniero Monaco di Lapio ha infatti preso parte anche alle riprese de La porta rossa, la nuova fiction proposta da Rai 2. Nella serie interpreta il ruolo di un giovane e ricco rampollo di Trieste, che stava con la medium Vanessa (pur non conoscendo il suo segreto): le anticipazioni rivelano che proprio in prime time i due torneranno ad essere vicini. Il suo personaggio, Raffaele, si scuserà con la giovane per il comportamento passato: che ne sarà, dunque, di Filip?

