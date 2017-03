DEVIL'S PASS/ Su Rai 4 il film con Matt Stokoe e Holly Goss

DEVIL'S PASS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 8 MARZO 2017: IL CAST - Devil's Pass è il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 8 marzo 2017 alle ore 23.00. Una pellicola di genere horror che è stata realizzata nel 2013 tra USA, Regno Unito e Russia per la regia di Renny Harlin. Gli attori che fanno parte del cast sono Matt Stokoe, Holly Goss, Gemma Atkinson e Ryan Hawley. Il film è ispirato a un fatto realmente accaduto sui Monti Urali nel 1959. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

DEVIL'S PASS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 8 MARZO 2017: LA TRAMA - Alcuni giovani americani sono molto amanti dell'avventura e hanno intenzione di fare un'emozionante escursione sui Monti Urali. I ragazzi vogliono ripercorrere la stessa esperienza che fecero dei giovani russi nel 1959. Questi ultimi, purtroppo, persero la vita nella spedizione. Gli studenti quindi partono dagli Stati Uniti e sono diretti in Europa. I ragazzi sono guidati da una giovane molto esperta di escursioni, che si chiama Holly. Gli studenti sono attrezzati con strumenti all'avanguardia e inoltre hanno anche una telecamera, per filmare il loro viaggio. Il gruppo inizia a vagare nel territorio russo, visitano anche un'ospedale psichiatrico, dove venne ricoverato l'unico superstite della spedizione del 1959. In più gli studenti sostano anche nel locale in cui mangiarono gli escursionisti russi sul finire degli anni cinquanta, prima di andare incontro alla morte. Ad un certo punto, i ragazzi americani giungono presso il famoso passo di Djatlov. In questo posto trovano una lingua umana. Alcuni giovani del gruppo si spaventano parecchio e iniziano a farsi prendere dall'agitazione. Quando i ragazzi hanno il desiderio di tornare indietro, Holly li convince a stare tranquilli e a continuare la spedizione. Improvvisamente, il gruppo scopre che nel passo di Djatlov ci sono parecchie radiazioni e che gli strumenti, che servono per orientarsi, non stanno funzionando più. Molti studenti si convincono che è arrivato il momento di arrendersi e di lasciare quel posto misterioso. Holly però non vuole tornare indietro, ma vuole andare fino in fondo e, per la seconda volta, la donna riesce ad indurre i suoi amici a restare con lei e a proseguire il cammino. Quando arriva la sera, i giovani si accampano con le loro tende all'aperto e cercano di dormire. Al risveglio accade un altro fatto inquietante. Il gruppo infatti viene colpito da una tremenda slavina. A causa di questo evento, una ragazza americana si ferisce gravemente e nonostante i soccorsi, muore. Gli altri componenti della spedizione riescono comunque a salvarsi, perchè trovano riparo in una botola che si trova sottoterra. Dentro questo nascondiglio, gli studenti sono sempre più terrorizzati e dispiaciuti, per aver perso un'amica. Il gruppo trova improvvisamente un passaggio sotterraneo e decide di seguire questa strada. Dopo un pò di tempo, i giovani arrivano in un laboratorio russo, che sembra essere stato abbandonato da parecchi anni...

