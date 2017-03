Emanuele Mauti/ Uomini e Donne, diretta con insulto a Claudio e Mario? Fan infuriati

Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini, è bufera per la coppia di Uomini e Donne: l'ex corteggiatore chiama "fro*i" Claudio Sona e Mario Serpa? - È bufera su Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti: la nuova coppia di Uomini e Donne ha scatenato un bel pò di polemiche sul web quando, durante una diretta, l'ex corteggiatore si è lasciato sfuggire un termine che non è affatto piaciuto. Ma facciamo un passo indietro a pochi giorni fa, quando Claudio Sona e Mario Serpa hanno annunciato la loro separazione, lasciando i fan delusi e sorpresi. Ecco perchè, quando Emanuele e Sonia hanno deciso di fare una diretta per salutare e rispondere alle domande dei fan, molti di questi hanno chiesto ulteriori informazioni su Claudio e Mario e sulla loro rottura. È a questo punto che Emanuele, che al momento della frase non era inquadrato, avrebbe detto: “Possiamo stare male per dei fr**i”, frase da altri intesa invece come “Ma sono tutti fr**i sti fanatici? So' schizzati proprio“. Un appellativo che in breve ha sollevato commenti di grande sdegno da buona parte dei follower al momento collegati.

Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini rispondono alle critiche: solo un malinteso? Il chiarimento - Hanno così avuto inizio i commenti furiosi dei fan sintonizzati che al grido di "omofobo" hanno duramente accusato Emanuele Mauti per l'appellativo inteso per Claudio e Mario. In sua difesa è prontamente accorsa Sonia con un lungo messaggio di spiagazioni su Instagram: "Ragazzi o seguite le cose in modo totale dall'inizio o non prendete parole a caso singole che sono messe in contesti più ampi... era un contesto scherzoso nel quale alla decima domanda sull'omosessualità di uno dei partecipanti alla diretta è stato chiesto: questi che chiedono se è gay sono tutti fr**i? Non era in modo dispregiativo ma ironico" chiarisce l'ex tronista di Uomini e Donne. Dopo un iniziale silenzio, anche Emanuele decide di chiarire la questione con un semplice “Scusate se sono romano”, spiegando quindi che la parola non è certo usata in senso dispregiativo bensì adoperando il suo dialetto. Eppure la questione non cenna a "raffreddarsi"...

