FABRIZIO CORONA/ Silvia Provvedi si consola con una sana corsa, foto (oggi, 8 marzo 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI SI CONSOLA CON UNA SANA CORSA, FOTO - Le disavventure giudiziarie di Fabrizio Corona lo costringono in carcere dall’ottobre scorso e la sua fidanzata, Silvia Provvedi, deve fare a meno di lui da ormai diversi mesi. Per fortuna a tenerle compagnia c’è la gemella Giulia, che con lei forma il duo de Le Donatella. Silvia sembra riuscire a mantenere il buonumore nonostante tutto, anche grazie alle attenzioni che l’ex re dei paparazzi riesce a regalarle anche da dietro le sbarre, mandandole mazzi di fiori per il suo compleanno e per San Valentino. Oggi, nel giorno della festa della donna, Corona le farà recapitare anche un mazzo di mimose? Intanto la gemellina mora de Le Donatella si consola con una sana corsa e con un’appetitosa cenetta, come raccontato sulla pagina Instagram che condivide con la sorella: “Dopo 8km di corsa è tornata a casa e..con Aria Fiera e Soddisfatta Convince tutti prendendosi i meriti di una cena non sua e...OVVIAMENTE LE CREDONO....(notate la faccia) #VitaDaGemelle”. A “testimoniare” quanto scritto nella didascalia una bella foto di Silvia, ancora in tenuta da jogging, mentre mescola la cena che bolle in pentola: clicca qui per vedere la foto che ha collezionato oltre 7mila like.

