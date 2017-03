Fedez e Chiara Ferragni/ Un "raviolo" è per sempre: tatuaggio d'amore per la coppia

Fedez e Chiara Ferragni, la coppia più innamorata che mai: un piccolo "raviolo sorridente" per sempre! Ecco il tatuaggio di coppia - Si amano e se qualcuno avesse ancora dubbi - nonostante copertine patinate, frasi d'amore, scatti e video in cui li vediamo inseparabili - Chiara Ferragni e Fedez li spengono del tutto con un "raviolo". Ebbene sì, la coppia più social e amata dal web ha deciso di sancire questo amore con un tatuaggio particolare, appunto un raviolo che è uno dei nomignoli da loro usati nell'intimità. Dopo l'anello di diamanti, Fedez regala infatti alla sua Chiara un altro simbolo del "per sempre" che lui stesso però condivide: i due hanno infatti deciso di farsi tatuare lo stesso raviolo sorridente sulla mano e tutto da una comoda e lussuosissima camera d'albergo. La fashion blogger ha infatti pubblicato sui suoi profili social la foto del primo matching tatoo che ha fatto col noto rapper nel corso del recente e romantico viaggio a Parigi, fatto in occasione della settimana della moda. Nello scatto i due si tengono per mano ed ecco spuntare alla base del pollice il simpatico raviolo sorridente.

Fedez e Chiara Ferragni pronti alle nozze e a un figlio: la coppia risponde ai sospetti con importanti gesti d'amore - Un gesto simpatico ma estremamente romantico, che conferma quando il rapper e la fashion blogger si amino. D'altronde, proprio nell'intervista uscita nel numero di ieri di Vanity Fair, Chiara e Fedez hanno parlato della loro relazione e svelato che i loro progetti per il futuro sono più che seri: "Un figlio entro i miei trent’anni ci sta. Non credo molto nel rito del matrimonio, ma, se lei ci tenesse, lo farei" ha infatti dichiarato Fedez. Nelle prime settimane della loro relazione, sono stati davvero tanti i sospetti che la loro fosse una storia nata soltanto per fare 'business', ma anche su questo la Ferragni ha la risposta pronta: “Saremmo dei pazzi. Come si fa a pensare che, per una messinscena, due passino un mese insieme a Los Angeles, a Natale?”. Ora un nuovo tassello si aggiunge per confermare che questo amore è più che vero: il sorridente raviolo sulla mano.

