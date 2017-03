Furore/ Alessandro Greco torna a condurre il noto show musicale: con lui Gigi & Ross

Furore, torna lo show di RaiDue con Alessandro Greco che trova al suo fianco Gigi e Ross! Ecco tutte le novità - È stato uno degli show musicali più amati di sempre e finalmente, dopo molti anni, sta per tornare in tv! Stiamo parlando di Furore che torna su RaiDue e vede ancora una volta alla sua guida Alessandro Greco. C'è però una grande novità nel format: accanto a Greco ci saranno altri due conduttori, ovvero Gigi e Ross, da poco orfani di Made in Sud (passato nelle mani di Gigi D'Alessio). Un'edizione che si preannuncia davvero emozionante e ricca di grandi ospiti e per la quale sembra esserci già una data d'inizio ben precisa: l'inizio di Furore è infatti fissato per mercoledì 29 marzo, ovvero dopo i sei appuntamenti previsti con La Porta Rossa. Alessandro Greco, che appena ieri ha compiuto 45 anni, come ci svela Davidemaggio.it "ricoprirà ancora il ruolo di arbitro del varietà ma stavolta insieme a due guardalinee d’eccezione, ovvero gli ex capo-comici di Made in Sud. Confermati alcuni giochi “classici” come il “karaoke arcobaleno” e “le canzoni interrotte“, mentre si aggiungono alcune prove fisiche a sorpresa". Si rinnova ma ritrova quindi il suo sapore classico lo show musicale di RaiDue, in particolare grazie al ritorno del conduttore tarantino che, dopo un inizio molto fortunato nel mondo della tv, ha avuto un momento di declino, allontanandosi dal piccolo schermo per alcuni anni. Il 29 marzo è però pronto a tornare con lo show che, probabilmente, sancirà la sua rinascita televisiva.

