GABRIEL GARKO/ Ospite nel talent di Gerry Scotty lancerà L'Onore e il Rispetto 5? (Little Big Show, 8 marzo)

GABRIEL GARKO, OSPITE NEL TALENT SHOW DI CANALE 5 (LITTLE BIG SHOW, 8 MARZO 2016)Fra gli ospiti di Little Big Show, il talent condotto da Gerry Scotti riservato ai bambini fra i 3 e i 12 anni, ci sarà il famoso attore italiano Gabriel Garko. L'attore piemontese, che tornerà prossimamente in tv con l'ultimo capitolo de L'onore e il rispetto, sarà sicuramente coinvolto in alcuni sketch e in alcune prove di abilità dei piccoli talenti che scenderanno sul palco con Gerry Scotti. Gabriel Garko parlerà dunque del suo prossimo futuro professionale che lo vedrà coinvolto nel progetto di Il bello delle donne...alcuni anni dopo e proprio della quinta ed ultima stagione de L'onore e il rispetto, la fiction che lo ha reso più famoso in Italia.

GABRIEL GARKO, OSPITE NEL TALENT SHOW DI CANALE 5: GLI ESORDI DELLA SUA CARRIERA (LITTLE BIG SHOW, 8 MARZO 2016) - Gabriel Garko, all'anagrafe Dario Oliviero, nasce a Torino nel 1972 da padre veneto e madre catanese, da cui poi assumerà con una piccola modifica il cognome d'arte (Garchio-Garko). Grazie ai suoi 190 cm riesce ad aggiudicarsi la palma di Mr. Settimo Torinese, e successivamente nel 1991 il trono di più bello d'Italia. Nello stesso periodo, praticamente intorno ai 20 anni, Gabriel svolge il servizio militare presso l'Arma. Il suo ingresso nel mondo della recitazione e dello spettacolo risale al 1993, quando partecipa da ballerino all'edizione annuale di Scherzi a parte, per poi ottenere una piccola parte nel cortometraggio Troppo Caldo con Francesca Dellera. Nel 1998 è con Ben Gazzara, Massimo Ranieri e Giuliana de Sio nella fiction Angelo Nero, che segna un primo punto di svolta nell'attività di Gabriel Garko. Ai primi anni Duemila appartengono le prime apparizioni in tv grazie a Franco Zeffirelli e soprattutto a Tinto Brass, che lo vuole in una scena erotica con nudo integrale di Senso 45. Nel 2002 fa un calendario per la rivista Max, mentre prosegue con piccole parti nel ruolo di attore in fiction come Callas Forever e Le fate ignoranti. Dopo aver prestato la voce per la versione italiana di Prince of Persia nel 2004, Gabriel Garko nel 2006 ottiene una parte nella nuova fiction diretta da Salvatore Samperi L'onore e il rispetto, dove affianca attori del calibro di Virna Lisi e Giancarlo Giannini nella parte del mafioso Tonio Fortebracci. Il primo ruolo di una certa fama al cinema, sull'onda del successo ottenuto con L'onore e il rispetto, è nel 2007 con Pieraccioni in Una moglie bellissima, con Laura Torrisi. Il sodalizio con Samperi prosegue con buon successo grazie alla fiction Il nome della rosa, e poi nel sequel di L'onore e il rispetto del 2009. Gabriel Garko, che nel 2016 è stato conduttore insieme a Carlo Conti del Festival di Sanremo, nonostante negli ultimi anni non abbia alimentato appieno il grande successo ottenuto negli anni Duemila, rimane un attore importante nel panorama televisivo italiano oltre che un personaggio carismatico ed apprezzato dalle donne e non solo. Nella nuova fiction Il bello delle donne...alcuni anni dopo, ritroverà alcuni colleghi importanti per la sua crescita di attore come Giuliana De Sio, oltre che grandi interpreti del passato come Claudia Cardinale.

