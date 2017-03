GOSSIP UOMINI E DONNE / Ludovica Valli ha litigato con la sorella? Beatrice rompe il silenzio!

UOMINI E DONNE, GOSSIP: BEATRICE VALLI SI RACCONTA, IL SUO RAPPORTO CON LA SORELLA LUDOVICA - Fin dagli "albori", le sorelle Valli hanno catturato l'attenzione del pubblico. La prima ad esordire alla corte di Maria durante il trono classico di Uomini e Donne è stata Beatrice, sorella maggiore. La ragazza infatti, è stata la corteggiatrice di Marco Fantini, ex tronista che l'ha successivamente scelta come donna della sua vita. Attualmente la coppia è in attesa del primo figlio dopo la nascita di Alle, avuto da una precedente relazione. Ludovica invece, lo scorso anno ha intrattenuto il pubblico nel ruolo di tronista e, le sue dinamiche televisive insieme a Fabio Ferrara e Manuel Vallicella, hanno davvero appassionato il pubblico di tutte le età. Successivamente Ludovica Valli è uscita fuori dal programma proprio insieme al campano ma le cose, così come ben sapete, non sono andate bene. Ludovica e Fabio hanno preso parte all'ultima edizione di Temptation Island uscendone fuori con "le ossa rotte". L'ex coppia dopo numerosi tira e molla, ha messo la parola fine alla turbolenta relazione d'amore e, proprio i fan, speravano di poterla rivedere in trasmissione per corteggiare Manuel Vallicella, divenuto tronista (seppur per poco tempo) durante il corso della seconda stagione del trono classico di Uomini e Donne. Da sempre, la sorellanza tra Beatrice e Ludovica Valli è nell'occhio del ciclone: le due hanno buoni rapporti oppure no? Sul web infatti, le due sorelle non lasciano trasparire alcuna indicazione utile tanto che, in più di una occasione si è pensato che fossero in pessimi rapporti. A svelare il mistero però, ci ha pensato proprio Beatrice che tramite una diretta su Instagram ha voluto precisare una volta per tutte la questione affermando di non avere litigato con Ludovica: "Non ho litigato con nessuno. È soltanto che con gli impegni lavorativi veramente non ci vediamo mai, ma nessuno di noi. Io poi abitando a Milano, lei lavora a Milano poco e gira spesso e quindi ci becchiamo tutte pochissimo. Anche con l’altra mia sorella Eleonora ci vediamo veramente pochissimo. Si vedono molti di più Ludovica e Eleonora perché dato che mia sorella Eleonora, la più grande, abita ancora lì da mia madre e quando Ludovica torna a casa giustamente si incontrano", i fan possono tirare un sospiro di sollievo!

