GOSSIP UOMINI E DONNE / Mario Serpa tranquillizza i “Clario” e la fan fiction continua…

UOMINI E DONNE, GOSSIP: MARIO SERPA SERENO COME NON MAI, PER LUI IN ARRIVO IL TRONO? - L'amore tra Claudio Sona e Mario Serpa è finito. Da un paio di giorni a questa parte, il popolo della rete non parla di altro e, tra la delusione dei fan, arrivano anche gli attacchi e le critiche nei confronti dell'ex coppia nata durante il corso del primo trono gay della storia del programma ideato e condotto da Maria De Filippi da ben 21 edizioni. Tra le varie pagine social dedicate all’ex coppia di Uomini e Donne, con oltre 62mila visualizzazioni online vi è un vero "caso editoriale", così come si legge su TvZap. Tra account Instagram, pagine Facebook, gruppi social e canali YT, compare anche "Estremi", la fan fiction dedicata ai "Clario" più popolare del web. La sua autrice si chiama Emma e TvZap l'ha raggiunta ed intervistata per capirci di più. La laureanda ha svelato che l'idea sulla fan fiction dedicata a Claudio Sona e Mario Serpa è nata per caso e, di seguito, la giovane appassionata di scrittura ha spiegato il perché del titolo della fan fiction, "Estremi": "E' l’anagramma di “tre mesi”. Durante il percorso televisivo a Uomini e donne Mario ha usato degli anagrammi per celebrare alcuni momenti significativi tramite dei messaggi social che i fan erano subito pronti ad interpretare. Ho scelto il titolo Estremi, poi, soprattutto perché ho sempre pensato che Claudio e Mario fossero gli estremi l’uno dell’altro, per una questione fisica e caratteriale. Insomma, opposti ma complementari". Se la fan fiction su Claudio e Mario prosegue serenamente, la stessa cosa non è accaduta nella realtà. Mario Serpa però, per tranquillizzare le fan, nel corso della serata di ieri ha detto la sua tramite Instagram, nel corso di una diretta. “Per chiarire la situazione, volevo dire che non è morto nessuno, stiamo tutti stra bene, anch’io in primis come ben vedete… cercate di stare più sereni anche voi, più tranquilli", ha esordito l'opinionista. In molti sperano di ritrovare Mario sul trono da settembre: gli estimatori verranno accontentati?

