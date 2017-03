GOTHAM 3 / Anticipazioni puntata 8 marzo 2017: Barnes si trasformerà in un mutante?

GOTHAM 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 8 marzo 2017, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di Gotham 3, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Il Sindaco di Gotham". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: durante il suo spettacolo, l'ipnotizzatore Jarvis Tetch (Benedict Samuel) attira l'attenzione di Barbara (Erin Richards) grazie alla propria abilità. Nel frattempo, Bruce (David Mazouz) scopre che il suo clone è Cinque, il risultato di un esperimento di Strange (BD Wong), e che lo ha visto in precedenza con Selina (Camren Bicondova). Mentre Gordon si trova con la sua ultima taglia, Barnes (Michael Chiklis) propone a Leslie (Morena Baccarin), ritornata in città, di riprendere il proprio lavoro al GCPD. I tentativi di Bullock (Donal Logue) di tenere l'amico all'oscuro falliscono subito e Gordon si ritrova di fronte all'ex fidanzata. Mentre Oswald (Robin Lord Taylor) compie un nuovo omicidio, la giovane Alice Tetch (Naian González Norvind) viene duramente ripresa dal padrone di casa, che insinua di poter rimeediare in altro modo. Non appena la bacia, i poteri della ragazza lo spingono fino alla morte. In città, il Sindaco James (Richard Kind) riprende la propria caria su volere dei cittadini, ma viene interrotto da Oswald che lo accusa di voler andare oltre il volere dei cittadini e ricorda di essere l'unico protettore di Gotham. Annuncia infine che sfiderà James nelle elezioni. Intanto, Alfred (Sean Pertwee) allena Cinque e nota con stupore che non sente alcun tipo di dolore, nonostante arrivi a rompergli il naso. Più tardi, Tetch si presenta a casa di Gordon, mentre Bruce vede di nuovo Selina, ma la ragazza travisa le sue parole e se ne va, pensando che non voglia dedicale del tempo. Cinque osserva tutta la scena e dopo essersi tagliato i capelli come Bruce, decide di seguire la ragazza. Quest'ultima viene però prima raggiunta da Gordon, che le chiede di aiutarlo a trovare Alice, la sorella di Tecth, ma in cambio gli viene chiesto di aiutarla a trovare Ivy (Maggie Geha). In seguito all'attacco di un criminale, Gordon ha modo di conoscere il fidanzato di Leslie, che lo cura dalle ferite. In seguito, Gordon riesce a trovare Alice, che trova con il corpo del proprietario di casa, ma la ragazza riesce a fuggire. Più tardi, Tetch ipnotizza Gordon e lo spinge fino al cornicione di un palazzo con l'intenzione di farlo buttare di sotto, ma viene interrotto dall'arrivo di Alice. La sorella gli punta l'arma contro perché lo ritiene malvagio e gli spari, anche se svegliano Gordon dall'ipnosi, lo portano quasi a cadere dal palazzo. Quella sera, Leslie incontra invece Falcone (John Doman), che dimostra di essere ancora vivo. Il mafioso crede però che la terapeuta sia troppo bella e che attiri uomini sbagliati, riferendosi a Gordon. Il figlio tuttavia lo tranquillizza sulle intenzioni del poliziotto, che è a conoscenza della loro unione. Nello stesso momento, Cinque invita Selina a fare un giro in auto ed anche se la ragazza nota che c'è qualcosa di diverso in lui, accetta di seguirlo.

GOTHAM 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'8 MARZO 2017, EPISODIO 4 "IL SINDACO DI GOTHAM" - Alice rivela a Bullock di essere sfuggita al fratello e di essere finita in seguito nelle grifie di Strane, ma il detective non le crede. Intanto, Oswald partecipa alle elezioni, sicuro di avere la vittoria in pugno, mentre Barnes fa analizzare il sangue di Alice. La ragazza rivela poi a Leslie che ogni persona venga ipnotizzata da Jervis, alla fine muore. Intanto, Gordon oscilla fra la coscienza e l'ipnosi, attivata da alcuni rumori simili a quelli sfruttati dall'ipnotizzatore. Bruce ed Alfred invece concludono che Cinque si trova con Selina, mentre quest'ultima viene sorpresa a rubare. Grazie alle cicatrici, Selina capisce poi che Cinque non è Bruce e dopo aver scoperto la verità, lo bacia. Nygma invece scopre che Butch ssta dando delle bustarelle ed insinua dei dubbi in Osswald, ma scopre che ne è a conoscenza. Più tardi, Jervis cattura Alice, che in seguito muore. Il suo sangue finirà inoltre in un occhio di Barness, mutandone l'aspetto.

