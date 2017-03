Il Segreto/ Anticipazioni puntata 9 marzo: cosa nasconde Don Berengario? Dolores scopre una verità shock

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 MARZO 2017: COSA NASCONDE DON BERENGARIO? – Una nuova puntata de Il Segreto ci aspetta domani, alle 16.20 su canale 5. Al centro del nuovo appuntamento con la soap opera spagnola ci sarà la paura per gli attentati dopo quello che ha sconvolto Munia in cui ha rischiato di perdere la vita anche Raimundo. Francisca, così, deciderà di far aumentare la sorveglianza alla villa e non esiterà a dichiarare ancora una volta guerra a Severo Santacruz, rientrato da poco dalla luna di miele con Candela. Nella nuova puntata de Il Segreto, però, Dolores scoprirà anche qualcosa di sconvolgente su Don Berengario. Il parroco, arrivato a Puente Vejo per aiutare l’anziano Don Anselmo a guidare la comunità, continuerà ad avere un atteggiamento strano e sospettoso. Il sacerdote si recherà così all’emporio per fare una telefonata ad una misteriosa donna. La conversazione verrà ascoltata da Dolores che resterà letteralmente sconvolta dalla scoperta. Cosa nasconde, dunque, il misterioso Don Berengario?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 9 MARZO: GRANDE PREOCCUPAZIONE PER GLI ATTENTATI - Il Segreto tornerà domani su Canale 5 con la solita puntata pomeridiana in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:20 circa. In essa i proprietari terrieri di Puente Viejo si incontreranno per discutere dei recenti avvenimenti a partire dall'attentato che ha causato morti e feriti a Munia. Sarà bene tenere gli occhi aperti, quindi, in quanto tali avvenimenti potrebbero presto spostarsi anche nel loro paesino. Ad essere oggetto di attentati da parte degli anarchici sono soprattutto le famiglie più abbienti, quindi la preoccupazione sarà evidente anche tra Donna Francisca e Severo. A sorpresa, Raimundo non si presenterà a questo importante incontro poiché sarà ancora molto scosso per i rischi corsi qualche giorno prima. E mentre il pensiero della Montenegro andrà proprio al suo storico fidanzato, la donna non mancherà di rafforzare la sorveglianza alla villa per evitare che possa accadere qualcosa di terribile a lei o alle sue proprietà. Riuscirà ad evitare il peggio?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 9 MARZO: FRANCISCA VS SEVERO - Lo scontro tra Severo e Francisca riprenderà più duro che mai dopo il ritorno degli sposi dal viaggio di nozze. Ne avremo ulteriore conferma nella puntata de Il Segreto che andrà in onda domani su Canale 5 nella quale i due storici rivali avranno il loro primo incontro, dal giorno in cui la Montenegro ha minacciato l'odiata famiglia Santacruz. L'occasione per ricordare quanto questo rapporto non sarà affatto idilliaco sarà la riunione dei latifondisti, durante la quale la Montenegro coglierà la palla al balzo per prendere in giro Severo per i suoi problemi con l'irrigazione. Ma quello che avrebbe dovuto essere uno sberleffo si trasformerà in una nuova umiliazione per la ricca signora: l'occasione, infatti, sarà perfetta per il marito di Candela per informare l'odiata rivale di avere risolto il problema dell'irrigazione grazie al ritrovamento di alcuni pozzi nelle sue terre. Come reagirà la dark lady a questa provocazione?

