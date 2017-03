IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: Lucia chiede denaro all'amica Camila

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LUCIA VUOLE DENARO PER BELEN - Nelle ultime puntate spagnole de Il Segreto ha fatto il suo ingresso a Puente Viejo Lucia, la cara amica di Camila che per molti mesi è stata la destinataria delle sue lettere. Ma, con un po' di delusione, dovremo presto renderci conto che questo nuovo personaggio potrebbe portare con sè una serie di problemi, tanto che c'è già chi vocifera che in futuro diventerà l'amante di Hernando. In varie occasioni infatti Lucia ricorderà all'amica come siano lontani i tempi in cui vivevano a Cuba e in cui lottavano per conquistare lo stesso uomo, Nestor, poi rivelatosi un poco di buono. Per evitare che venisse uccisa, Camila aveva sottratto all'amante Belen, la figlia dell'uomo, facendogli credere che essa fosse morta. Successivamente era stata Lucia ad aiutarla a prendersi cura in una regazza, che ora vive in un collegio e che, stando alla misteriosa donna cubana, ora ha bisogno di denaro. Proprio per questo Lucia chiederà una grande cifra di denaro, necessario per le spese della ragazza. Camila si preparerà a consegnare quanto richiesto, ma siamo davvero certi che le intenzioni di Lucia siano queste?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 8 MARZO: NUOVE INCOMPRENSIONI PER CAMILA E HERNANDO - I problemi tra i coniugi Dos Casas continueranno ad essere protagonisti delle trame de Il Segreto anche nella puntata che andrà in onda oggi su Canale 5. In essa infatti Camila e Hernando continueranno a discutere delle possibili cure alle quali potrà essere sottoposta Beatriz non solo per cancellare i suoi terribili incubi ma anche per provare a recuperare l'uso della parola. Ma se Camila si dirà certa che una soluzione ci sia e debba essere trovata, di diverso avviso sarà Hernando: secondo lui Beatriz non dovrà essere ulteriormente tormentata! Per quale motivo non vorrà darle una seconda possibilità? Ma lo scontro non riguarderà soltanto la giovane Mella: il padrone di casa sarà ancora molto arrabbiato con la moglie, accusandola di dare eccessivo peso alle parole di Elias, che sta cercando di portarla sulla cattiva strada. Saranno affermazioni mosse dalla gelosia sempre più evidenti nei confronti del rapporto tra la moglie e il chimico?

