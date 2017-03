Il Segreto/ Video replica puntata 7 marzo: Raimundo torna indenne dalla manifestazione "bomba"

Il Segreto, video replica puntata 7 marzo: Martedì 7 marzo è andata in onda una nuova puntata de Il Segreto, la soap opera spagnola di Canale 5. Nel corso degli ultimi episodi abbiamo assistito al gravissimo attentato occorso a Raimundo e che ha coinvolto anche Matias, che aveva seguito il nonno a Munia. Fortunatamente le condizioni di Raimundo non sono da considerarsi gravi, merito anche di Mauricio, che su ordine di donna Francisca ha seguito come un ombra il vecchio locandiere in occasione della manifestazione di protesta contro il governo, all'interno della quale si sono inseriti gli anarchici. Intanto, è sempre più ambiguo il rapporto tra Rafaela e Matias. Difficile, per Rosario e Alfonso, capire quale sia il motivo che spinga Rafaela a preferire Matias anziché Ramiro. Che la giornata dell'attentato sia stata una sorta di risposta alle loro domande? Può darsi, ma Matias fa fatica a capacitarsi del gioco più grande di lui in cui si è cacciato. A questo punto, i suoi comportamenti hanno ormai compromesso la relazione con Prado, che da lontano ha comunque sempre in serbo amore per il figlio adottivo di Emilia e Alfonso. Nubi tetre all'orizzonte anche per la relazione tra Hernando e Camila. I due sono marito e moglie, per procura però, ma ciò non può giustificare il comportamento del Dos Casas, che prima si è aperto con la bellissima moglie cubana, arrivata da pochi giorni a Puente Viejo, salvo poi tornare sui suoi passi, tornando ad essere l'uomo schivo e imperscrutabile di sempre. Qual è la verità? Perché Hernando non riesce ad essere se stesso con Camila? Così facendo rischia seriamente di perderla. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 7 MARZO.

