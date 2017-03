Imma Battaglia / L'attivista sbotta al ritorno dall'Isola dei Famosi: "Posto orrendo, sporco e aggressivo!"

Imma Battaglia, la compagna di Eva Grimaldi sbotta dopo il ritorno dall'Isola dei Famosi: "Posto orrendo, sporco e aggressivo!" - Particolarmente stanca ed arrabbiata, Imma Battaglia è tornata in Italia e, nella diretta dell'Isola dei Famosi andata in onda ieri, 7 marzo, ha espresso tutto il suo rammarico e la rabbia per il comportamento di Raz Degan. Reo di non essere riuscito ad esprimere davvero se stesso, provvedendo solo ai bisogni fisici "e non a quelli dell'anima", il regista è stato accusato anche dalla compagna di Eva Grimaldi che oggi, nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, attacca anche l'isola e le condizioni in cui si trova: "Non mi mancava per nulla, è un posto orrendo, sporco, aggressivo. È stata la mia dichiarazione d’amore a Eva. Ma lì non tornerò più" sbotta Imma, che ancora racconta "Quando Eva mi ha detto vado all’Isola, sono rimasta turbata, è il suo lavoro e lo rispetto. Poi ha aggiunto: “Quando mi chiederanno da chi voglio essere raggiunta ti chiamerò. Tu verrai?". Inizialmente tentennante, Imma ha poi accettato di partire per le Honduras e lì non sono mancati momenti molto difficili sfociati in lacrime.

Imma Battaglia e il coming out sull'Isola dei Famosi con Eva Grimaldi: "Il nostro amore non è mai stato nascosto!" - Imma Battaglia ha infatti accettato di partire per l'Isola dei Famosi "per placare i suoi dubbi" svela la nota attivista, che poi racconta le insicurezze della Grimaldi: "Sì, lei è gelosa, possessiva, io no. Quindi chi ha bisogno di rassicurazione è lei. Con il viaggio in Honduras non avrà più dubbi". Proprio all'Isola dei Famosi è infatti arrivato l'atteso coming out dell'attrice che ha alle spalle amori con uomini molto famosi, come Gabriel Garko. Imma Ferrante, in questo senso, però si sente di dichiarare: "Ma quale coming-out? Il nostro amore non è mai stato nascosto, sono anni che stiamo insieme. Siete voi che avete bisogno della frasetta, ora l’abbiamo detta. Siete contenti?". La 57enne Imma Ferrante non teme di sollevare un pò di polemica e lo ha ben dimostrato nel corso della puntata dell'Isola dei Famosi di ieri dove a gran voce ha accusato Raz Degan confermando le testimonianze del gruppo.

