Insider - Dietro la verità/ Su Iris il film con Al Pacino

INSIDER - DIETRO LA VERITÀ, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 8 MARZO 2017: IL CAST - Insider - Dietro la verità è il film in onda su Iris oggi, mercoledì 8 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere thriller - drammatica dal titolo originale The Insider, è stata realizzata nell’anno 1999 negli Stati Uniti per la regia di Michael Man. Nel cast sono presenti Al Pacino, Russell Crowe, Christopher Plummer, Diane Venora, Philip Baker Hall e Lindsay Crouse. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

INSIDER - DIETRO LA VERITÀ, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 8 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film ruota intorno all’esistenza di Jeffrey Wigand, importante uomo d’affari essendo un dirigente presso un’importante azienda che produce tabacco negli Stati Uniti. L’uomo però è anche un’amorevole padre di famiglia e conduce la sua vita diviso tra lavoro e caso. Tuttavia, un giorno, l’uomo subisce una pesante sconfitta quando viene licenziato. Per lui iniziano allora i primi problemi economici:il suo lavoro era fondamentale per la sopravvivenza della sua famiglia. Decide allora di fare qualcosa per avere la giustizia che avrebbe meritato e così si convince di voler testimoniare contro la nota multinazionale di tabacco per la quale fino a poco tempo prima lavorava in quanto li considera colpevoli di non informare i clienti circa la reale composizione chimica presente all’interno delle sigarette che loro mettevano in commercio. La sua vita si imbatte in quella di un giornalista di nome Lowell Bergman (Al Pacino), molto conosciuto per i suoi servizi e per la sua cronaca d’assalto. Lowell lavora nel noto programma della CBS, Sessanta minuti per cui prepara sempre servizi accurati ma pungenti. Lowell però è noto anche per la sua indole altamente idealista e così non può far a meno di mettersi in contatto con Jeffrey Wigand per un’intervista. Tuttavia, quello che il povero Jeffrey ancora non sa, che opporsi a questa importante multinazionale per lui sarà un vero calvario, in quanto la nota azienda non vuole per niente perdere tutti i diritti conquistati e quindi procede in tutti i modi a screditare l’uomo e a fargli tutta una serie di minacce. Jeffrey, però, aiutato e supportato dal giornalista, continuerà ad andare avanti per la sua strada nonostante i problemi che i due dovranno far fronte. Alla fine il loro sforzo sarà ampiamente ricompensato in quanto Jeffrey e Lowell riusciranno a far trasmettere la così importante intervista decisiva per il processo e che non era stata mai mandata in onda a causa dei possibili problemi legali con la multinazionale.

