Isola dei Famosi 2017 / Eliminata, nomination e pagelle: Moreno si stacca dal gruppo, Malena conquista tutti

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12: PAGELLE, ELIMINATI E NOMINATION. MORENO SI STACCA DAL GRUPPO, MELENA CONQUISTA TUTTI - Alessia Marcuzzi è tornata su Canale 5 ieri per una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017. Nel corso dell’appuntamento, dopo un acceso televoto contro Simone Susinna e Moreno, è stata Giulia Calcaterra ad abbandonare per sempre il reality. Polemiche, litigi e confronti molto accesi hanno inoltre segnato la puntata, ma chi fra i naufraghi ha avuto la meglio? Scopriamolo attraverso le nostre pagelle. Samantha De Grenet, voto 5: la concorrente naviga in cattive acque e il suo fare da saccente di certo non le è di alcun aiuto. E neanche il siparietto con Rocco Siffredi può salvarla, anche se, grazie all'intervento dell'attore, sembra aver fatto dei passi da gigante. Malena, voto 7: la naufraga ha avuto la meglio nella prova lader, riuscendo a superare per poco Raz Degan. A conquistare il pubblico, però, è stato il racconto della sua vita. Dolce, divertente ed estroversa, riuscirà a raggiungere la finale? Moreno, voto 6: va un po’ meglio, ma c’è ancora tanto su cui lavorare, il rapper infatti è finito nel mirino dell’esercito che sui social sostiene Rad Degan e questo fa di lui un concorrente a rischio. La presa di posizione contro Samantha De Grenet, però, potrebbe essere per lui un nuovo punto di partenza. Il pubblico gradirà? Nancy Coppola, voto 5: la naufraga non ha tirato fuori il suo caratterino e in questa puntata è apparsa particolarmente spenta. Solo un caso o il suo atteggiamento è frutto di una tattica per arrivare in finale? Eva Grimaldi, voto 6: verace come pochi, ma le sue accuse nei confronti di Raz Degan, nel corso dell’ultima puntata, sono apparse a tratti eccessive. In ogni caso non possiamo non perdonare i suoi eccessi: la concorrente, infatti, ha ancora tanto da raccontare. Raz Degan, voto 7: la sua arma è la fermezza e anche se di tanto in tanto anche lui inciampa in qualche piccolo errore è bene sottolineare che la sua coerenza riesce a portarlo in salvo in ogni occasione. Navigherà fino alla vittoria o sarà costretto a naufragare? Simone Susinna, voto 5: il pubblico ha scelto di salvarlo, o forse ha preferito far fuori Giulia Calcaterra. In ogni caso il modello è ancora nel radar dei fan di Raz Degan, che non hanno dimenticato il voltafaccia del passato. Giulio Base, voto 6: un leader a metà, che segue il suo gruppo ma fa un passo indietro quando alcuni atteggiamenti tradiscono il suo modo di essere. Il pubblico lo premierà? Giulia Calcaterra, voto 5: fuori a furor di popolo, l’ex velina ha lasciato l’Honduras in fretta e furia. Da una prima analisi, però, il pubblico potrebbe non sentire la sua mancanza.

