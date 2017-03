LA FIGLIA DI ALLEGRI A PECHINO EXPRESS? VALENTINA SOGNA LA TV: PROVE D'INTESA CON LO YOUTUBER YURI STERRONE - La figlia di Massimiliano Allegri potrebbe avere un futuro televisivo: la bella Valentina sogna di partecipare alla nuova edizione di Pechino Express. L'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia, secondo cui il sogno della figlia dell'allenatore della Juventus è la tv e in particolare partecipare all'adventure game. La giovane web star saprebbe già con chi partire per l'avventura on the road: in coppia con lei lo youtuber Yuri Sterrone, in arte "Gordon". Un bel problema per papà Max, che il prossimo anno potrebbe trasferirsi a Londra. Negli ultimi giorni, infatti, è stato accostato insistentemente alla panchina dell'Arsenal, visto che il lungo ciclo di Arsene Wenger sta per terminare. E allora Allegri prepara la valigia e sua figlia... pure? La figlia Valentina comunque sta già facendo "prove d'intesa" con Yuri, con il quale è stata "pizzicata" a cena al ristorante milanese Da Regina. Recentemente comunque la giovane Valentina ha avuto già modo di viaggiare: è stata, infatti, in vacanza alle Maldive. Dagli atolli dell'arcipelago dell'Oceano Indiano ha tifato la Juventus nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. I tifosi bianconeri (e non) si sono "consolati" con le sue foto in bikini, puntualmente pubblicate sui social network (clicca qui per visualizzare il suo profilo Instagram). Valentina Allegri, impegnata negli studi alla Cattolica di Milano, non disdegna affatto l'esposizione mediatica, anzi nei prossimi mesi potrebbe crescere, visto che è candidata alla partecipazione alla nuova edizione di Pechino Express.

