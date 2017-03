LA GABBIA OPEN/ Anticipazioni puntata 8 marzo 2017: il caso Consip, immigrazione e lavoro

LA GABBIA OPEN, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 MARZO 2017: IL CASO CONSIP, LAVORO E IMMIGRAZIONE - Gianluigi Paragone è pronto a guidare un nuovo appuntamento con La Gabbia Open stasera, mercoledì 8 marzo 2017: sul piccolo schermo di La7 ci si concentrerà dunque sui più recenti fatti riguardanti la politica, ma anche sul mondo del lavoro italiano e sulla situazione economia del nostro Paese. Impossibile, dunque, non nominare e prendere in considerazione il caso Consip, che lo stesso presentatore ha voluto commentare brevemente con una clip condivisa sulla sua pagina Facebook ufficiale. Proprio lo scorso lunedì, come si legge su Rai News, si è svolto l’interrogatorio di garanzia di Alfredo Romeo: l’imprenditore campano si è avvalso della facoltà di non rispondere. “Il nostro assistito afferma di non aver mai dato soldi a nessuno e di non avere mai incontrato Tiziano Renzi o gente legata all’entourage dell’ex presidente del Consiglio”, sono state le parole degli avvocati difensori di Romeo nell’ambito: più tardi, verranno probabilmente ripresi e commentati tutti i passaggi dell’inchiesta Consip. Un altro grande tema che verrà affrontato in prime time a La Gabbia Open è quello dell’immigrazione: in studio, come sempre, non mancheranno ospiti ed esperti pronti a scendere in campo per commentare e discutere.

