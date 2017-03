LA PORTA ROSSA / Fiction, anticipazioni quarta puntata 8 marzo 2017: Vanessa fa marcia indietro

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 8 MARZO 2017: ANNA E STELLA - Quarto appuntamento sul piccolo schermo di Rai 2 con La porta rossa, la fiction poliziesco noir con Lino Gianciale e Gabriella Pession. Anna Mayer ha scoperto che suo marito Leo la tradiva con una degli agenti, la giovane Stella: proprio quest’ultima ha portato a letto anche Paoletto, con il solo scopo di carpire tutti i suoi segreti. Era suo compito infatti scoprire chi fosse la talpa all’interno del Dipartimento e ha scelto una via sicura e veloce per accedere alle abitazioni di coloro che lavoravano con lei. Anche la storia con Cagliostro era soltanto una messinscena? Quello che è certo è che Anna ha sofferto moltissimo di fronte a quest’altra rivelazione sul passato del marito, tanto che è arrivata a pensare di abortire il figlio che porta in grembo. Dall’altra parte, sembra che Leonardo avesse dei contatti anche con una giovane prostituta, la cui fotografia è finita anche sotto gli occhi di Stella. È stata Anna stessa a mostrargliela, prima di scoprire la verità sul suo conto: poco dopo, in centrale, l’agente di polizia ha riconosciuto la donna e le anticipazioni rivelano che deciderà di contatta il magistrato per rivelarle l’identità dell’altra donna misteriosa che sembra Leo frequentasse. Ma di chi si tratta, e che storia c’è dietro?

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 8 MARZO 2017: QUANTO È 'MARCIO' RAMBELLI? - Una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole, in primis Cagliostro: l’ultima puntata de La porta rossa andata in onda si è chiusa con Rambelli - proprio il mentore di Leo, quasi un padre per lui - che recupera una grande quantità di denaro da un armadietto e lo porta via con sè. Denaro che è stato trovato anche all’interno dell’abitazione di Cagliostro, che qualcuno ha chiaramente voluto incastrare, dal momento che ormai è morto. Rambelli, oltre Anna e il commissario, era l’unico a conoscenza del posto in cui la coppia conservava la chiave di scorta per l’abitazione. Cagliostro non ci ha messo molto a fare due più due e, usando le sue strane abilità di spirito, ha raggiunto l’ex amico per scoprire che cosa stesse combinando, cogliendolo letteralmente con le mani nel sacco. Ora, la domanda è una: Rambelli è marcio, e su questo non c’è dubbio, ma fino a che punto? È stato lui ad uccidere Leonardo su quel tetto, insieme al Messicano? Sarà lui ad aggredire Anna in salotto, con l’albero di Natale, pistola in mano? Staremo a vedere quale verità verrà a galla…

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 8 MARZO 2017: VANESSA IN CRISI - Vanessa ha potuto finalmente incontrare sua madre. La stessa madre che l’ha abbandonata quando era molto piccola e che dopo dodici lunghi anni ha ammesso di non voler avere dei rapporti con lei, dal momento che sarebbe solo un pericolo. Un incontro deludente, che ha gettato la giovane studentessa nella crisi più totale. Le anticipazioni della quarta de La porta rossa evidenziano un’importante inversione di rotta da parte della medium. Sconvolta, Vanessa proverà a chiudere definitivamente con questo capitolo della sua vita: si allontanerà da Filip, con il quale aveva legato e a cui aveva rivelato anche gli episodi più tragici del suo passato: inoltre, cercherà di recuperare le vecchie amicizie, ben sapendo che sono false. Anche il rapporto con Raffaele, che sarà pronto a scusarsi sulla giovane, tornerà in primo piano. Forse la giovane preferisce dover affrontare i ‘banali’ problemi con cui aveva a che fare prima, piuttosto che affrontare la cruda verità che la madre le ha messo davanti senza riguardi?

