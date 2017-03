LA SIGNORA PRENDE IL VOLO/ Su Rete 4 il film con Richard Denning

LA SIGNORA PRENDE IL VOLO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 8 MARZO 2017: IL CAST - La signora prende il volo è il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 8 marzo 2017 alle ore 16.55. Una pellicola dal genere commedia che è stata diretta da Jack Arnold ed è stata prodotta in USA nel 1958. Gli attori presenti nel cast che recitano nei ruoli principali del lungometraggio sono Richard Denning, Lana Turner, Jeff Chandler ed Andra Martin. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA SIGNORA PRENDE IL VOLO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 8 MARZO 2017: LA TRAMA - Maggie e Mike sono due giovani molto affascinanti. Entrambi hanno la passione per il volo, sono infatti due piloti. Un giorno Mike propone a Maggie di aprire una compagnia di aerei privata. La donna accetta di entrare in società con il suo amico e inaugura con l'uomo la compagnia. Ad un certo punto, Mike scopre di provare dei sentimenti importanti per la sua socia, il pilota, allora invita Maggie ad una cena romantica. Nel corso dell'appuntamento, Mike rivela alla sua amica la verità e cioè che è molto innamorato di lei, Maggie, confessa a questo punto che anche lei prova amore nei suoi confronti. I giovani si sposano e dopo la celebrazione delle nozze, vanno a vivere sotto lo stesso tetto, in una bellissima ed accogliente abitazione. Dopo poco tempo, Maggie scopre di essere incita e comunica la bella notizia al marito che non vede l'ora di diventare padre. Maggie trascorre i nove mesi di gravidanza in tutta tranquillità. Dopo essere rimasta incinta, la donna ha sospeso la sua attività di pilota. Finalmente Maggie dà alla luce una bambina, ma qualche mese dopo la nascita della figlia, Mike dice alla moglie che l'ha sostituita in azienda con una giovane di nome Nikki. La ragazza è molto bella ed affascinante, inoltre è un pilota esperto. Dopo aver conosciuto la nuova arrivata, Maggie scopre di essere molto gelosa di lei, in quanto ha paura che Mike possa perdere la testa per Nikki. Maggie e il marito allora iniziano a litigare di frequente, perchè le scenate di gelosia della donna diventano sempre più numerose. La moglie di Mike, inoltre, decide di tornare a fare il pilota, e questo scatena la rabbia del suo sposo che ritiene che Maggie voglia ritornare a volare troppo presto, in quanto non è passato molto tempo dal suo parto. Un giorno Maggie si mette alla guida di un aereo, nonostante il parere contrario del marito, la donna compie una trasvolata e ha un terribile incidente. Il suo aereo precipita e Mike è disperato, perchè ha il timore di essere diventato vedovo. L'uomo accorre in aiuto della moglie e riesce a salvarla. Maggie si riprende presto dall'incidente. Dopo questo terribile episodio, i due coniugi si riappacificano e si ripromettono amore eterno.

© Riproduzione Riservata.