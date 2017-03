LE IENE SHOW/ Anticipazioni e servizi puntata 8 marzo: fecondazione assistita e microdosing

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI E SERVIZI 8 MARZO 2017: FECONDAZIONE ASSISTITA E MICRODOSING - Una nuova serata in compagnia de Le Iene Show ci attende questa sera, martedì 8 marzo 2017. Gli inviati, sotto la guida dei due storici conduttori, Ilary Blasi e Teo Mammuccari, sono pronti per lanciare i diversi servizi di approfondimento e attualità. Cristiano Passca incontrerà Paul Baccaglini, il nuovo Presidente del Palermo, che intervisterà in merito al forte legame che nutre per la sua squadra del cuore. Il ct ha infatti un tatuaggio con il simbolo dei rosanero, l'aquila, ma come è nata questa idea? Una parentesi divertente, in cui la Iena piomberà nell'albergo che ospita Baccaglini per convincerlo a ripetere il tatuaggio anche sul petto.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI E SERVIZI PUNTATA 8 MARZO 2017: FECONDAZIONE ASSISTITA E MICRODOSING - Le Iene Show ritorneranno a parlare di droga, questa volta concentrandosi sul fenomeno emergente del microdosing. Si tratterebbe dell'assunzione a piccole dosi di LSD, in modo da migliorare le prestazioni e diffusa fra i frequentatori della Silicon Valley. Non ne è immune nemmeno l'Europa e la Svizzera, dove di recente sono aumentati sempre di più i casi collegati a questa nuova tendenza. Liza Boschin approfondirà questo aspetto incontrando direttamente persone che fanno uso del microdosing, intervistando poi un esperto, il professor Fabrizio Schifano, per mettere in luce gli effetti del consumo di LSD, anche quando dovesse trattarsi di quantita ridotte.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI E SERVIZI PUNTATA 8 MARZO 2017: FECONDAZIONE ASSISTITA E MICRODOSING, IL NUOVO MODO DI ASSUMERE LSD - In perfetto ribasso rispetto all'anno scorso, le nascite in Italia sono calate almeno di 12 mila rispetto al 2015. Si parla infatti di 474 mila bambini nati nel corso dell'anno 2016, come reso noto dagli ultimi dati Istat. A questa preoccupante diminuzione della natalità, si aggiunge anche l'aumento dell'età delle donne in attesa del primo figlio. Se fino ad un decennio fa si oscillava infatti fra i 23 ed i 25 anni, ora si parla di una media di 31,7 anni. Questo aspetto non fa che alimentare il problema della fecondità, che inizia a diminuire attorno ai 35 anni, e che comporta quindi un aumento della richiesta di accesso alla fecondazione assistita. Nina Palmieri approfondirà questo asspetto grazie alla propria esperienza, grazie ad un video diario in cui condivide ciò che ha vissuto in prima persona, documentato attraverso le telecamere de Le Iene Show.

