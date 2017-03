LOU FERRIGNO/ L'Incredibile Hulk ospite da Gerry Scotti (Little Big Show, 8 marzo)

LOU FERRIGNO, OSPITE NEL TALENT SHOW DI CANALE 5 (LITTLE BIG SHOW, 8 MARZO 2016) - Gerry Scotti ritorna con il suo programma Little Big Show su Canale 5, tratto dal format americano Little Big Shots. La trasmissione è andata il 13 e il 20 dicembre 2016, e da questa sera, mercoledì 8 marzo, alle ore 21:10, saranno trasmesse altre due puntate. Il varietà è dedicato ai bambini di tutto il mondo che possiedono uno spiccato talento in qualche disciplina, che si esibiranno in studio senza, però, essere giudicati né selezionati. Tra gli ospiti d'eccezione che ammireranno le performance dei bambini ci sarà l'attore e culturista americano Lou Ferrigno, celebre per aver interpretato il personaggio de L'incredibile Hulk nella serie televisiva omonima trasmessa tra il 1977 e il 1982. Un personaggio che quasi sicuramente i bambini conoscono nella versione molto più recente dei film dedicati ai supereroi della Marvel, un Hulk molto più esplosivo, con performance molto più accentuate, da vero supereroe, ben differente da quello della serie a cavallo tra gli anni settanta e ottanta, in cui combatteva i delinquenti solo con la sua particolare forza fisica.

LOU FERRIGNO, OSPITE NEL TALENT SHOW DI CANALE 5: LO STORICO HULK (LITTLE BIG SHOW, 8 MARZO 2016) - Lou Ferrigno, di origini italiane, ha da poco compiuto 65 anni, esattamente il 9 novembre 2016. Il suo celeberrimo personaggio nasce come fumetto, con la Marvel Comics, nel 1962. Creato da Stan Lee e Jack Kirby, narra di uno scienziato, Bruce Banner, che, in seguito a un incidente durante un importante esperimento per la creazione di un nuovo ordigno atomico, viene colpito da radiazioni che gli procurano una mutazione genetica capace di trasformarlo in un essere enorme dall'epidermide di colore grigio (solo in seguito verrà rappresentata di colore verde), dotato di una forza mostruosa, che si scatena ogni volta che la sua persona subisce situazioni che gli incutono stress e una forte rabbia. La creatura della Marvel si ispira all'opera letteraria di Robert Louis Stevenson Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che si muove sull'idea che un uomo, anche se civile, buono e corretto, possiede dentro di sé una parte malvagia che tiene celata, incarnata dalla figura Mr. Hyde, la quale si libera dall'involucro rappresentato dal Dr. Jekyll. Il personaggio di Hulk, però, acquisisce caratteristiche più variegate, in quanto non è veramente malvagio, ma inadeguato alla percezione che la società possiede di lui. Nella serie di Ferrigno la storia è incentrata in un contesto differente, infatti lo scienziato, a seguito di un incidente in cui morì la moglie, che gli aveva scaturito grande rabbia verso se stesso per non essere riuscito a salvarla, si autoprocura un bombardamento di raggi gamma, al fine di trovare un metodo per sfruttare al massimo le potenzialità della forza fisica umana, ottenendo grossomodo lo stesso effetto descritto nel fumetto della Marvel, ma con elementi meno accentuati e surreali.

LOU FERRIGNO, L’ATTORE AMERCANO OSPITE NEL TALENT SHOW DI CANALE 5: BIOGRAFIA (LITTLE BIG SHOW, 8 MARZO 2016) - Louis Jude Ferrigno nasce a Brooklyn, una delle cinque suddivisioni amministrative di New York City, il 9 novembre del 1951. La madre era originaria di Conca de' Marini, un piccolissimo e incantevole comune marittimo della provincia di Salerno, sulla Costiera Amalfitana. Il padre era un tenente di polizia sollevatore di pesi, attività che ispirò il piccolo Louis. Ferrigno è in gran parte sordo, a causa di un infezione che a soli tre anni gli causò la perdita dell'80% dell'udito, ma proprio questa sua invalidità, come lui stesso ha affermato, si è rivelata la spinta fondamentale che gli ha consentito di fare di tutto per migliorarsi e avere successo, in quanto, a causa della sordità, era un bambino che doveva dimostrare di saper fare sforzi molto maggiori di una persona normale per realizzare i suoi progetti. Iniziò come culturista, vincendo numerosi trofei negli anni '70 e, durante la famosa serie tv, era agli esordi della sua carriera di attore. Oltre a The Incredible Hulk ha recitato in numerose altre serie televisive e film per il cinema e per la tv, per la maggioranza appartenenti al genere d'azione.

