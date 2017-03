La Luce sugli Oceani/ Da oggi al cinema il film diretto da Derek Cianfrance con Michael Fassbender

LA LUCE SUGLI OCEANI, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (8 marzo 2017) - La luce sugli oceani (titolo originale The Light Between Oceans) è un film drammatico scritto e diretto dal regista statunitense Derek Cianfrance. La pellicola del 2016 è l'adattamento cinematografico del romanzo di debutto omonimo della scrittrice M.L. Stedman, uscito nel 2012, ed uscirà nelle sale italiane l'8 marzo 2017. Gli attori principali del lungometraggio sono Alicia Vikander, Michael Fassbender e Rachel Weisz.

LA LUCE SUGLI OCEANI, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (8 marzo 2017) - La luce sugli oceani è ambientato in Australia negli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale. Tom Sherbourne, ex soldato britannico, non cerca altro che un po' di quiete per dimenticare gli orrori della guerra. Chiede, quindi, di diventare il guardiano del faro a Janus Rock, situato su una piccola isola tra l'Oceano Indiano e l'Oceano Australe. Nel corso del viaggio conosce Isabel Graysmark, una ragazza coraggiosa che gli chiede di sposarla. Sopraffatto dalla profonda energia e dalla grande bellezza della giovane, Tom capitola e inizia una nuova esistenza. Isabel e Tom Sherbourne sono profondamente innamorati e conducono una vita tranquilla. Nel giro di tre anni, la donna subisce due aborti spontanei e teme che non potrà mai diventare madre. Tuttavia, questa sofferenza non mina la loro unione. La pace della coppia viene sconvolta quando si imbattono, vicino al faro, in una barca a remi naufragata: a bordo di essa si trova una bambina piangente di pochi mesi e il cadavere di un uomo. Secondo i regolamenti, Tom sa che dovrebbe segnalare il ritrovamento, ma Isabel teme che la piccola venga portata in un orfanotrofio. La donna desidera, invece, tenerla con sé e allevarla come fosse sua figlia. Con riluttanza, Tom accetta questa soluzione, seppellisce l'uomo nell'isola e dà alla bambina il nome Lucy. Qualche tempo dopo, Tom vede una una donna, Hannah Roennfeldt, inginocchiata davanti a una tomba. Qui ci sono scritti i nomi di Frank Roennfeldt e della figlia Grace Ellen, scomparsi in mare il giorno in cui Tom e Isabel hanno trovato Lucy, il 26 aprile 1923. Tom teme che Lucy sia la figlia perduta di Hannah e, preso dai rimorsi, le scrive una lettera nella quale le comunica che il marito è morto, ma che la bambina è al sicuro. Tre anni più tardi Tom, Isabella e Lucy prendono parte ad una cerimonia per l'anniversario del faro. In questa occasione ascoltano una conversazione tra Hannah e sua sorella, Gwen Potts, e scoprono che Frank era nativo tedesco e che era stato minacciato in strada da una folla ubriaca. Per sfuggire, saltò in una barca a remi e fuggì con la sua bambina. Tormentato dalla sua coscienza, Tom invia ad Hannah un piccolo sonaglio ritrovato sulla barca e, scoperto dalla polizia, viene arrestato. Di conseguenza, Lucy viene riconsegnata alla madre naturale, ma inizialmente non riesce ad accettare la sua nuova vita.

LA LUCE SUGLI OCEANI, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (8 marzo 2017) - Il melodramma La luce sugli oceani, nel quale emerge il dilemma morale che vede confrontarsi due donne che non vogliono abbandonare la loro figlia e un uomo prostrato sotto il peso della colpa e del rammarico, ha gareggiato alla 73ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia del 2016.

