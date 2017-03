Legge Rovazzi/ Cos'è? Al Senato arriva la proposta di legge del cantante

Legge Rovazzi, al Senato arriva la proposta di legge col nome del noto cantante: ecco di cosa si tratta - Arriva la "Legge Rovazzi" è non è una nuova canzone del noto cantante e Youtubber, ma una vera e propria legge presentata al Senato. Ma cosa ha a che fare con Fabio Rovazzi? Domada lecita, visto che stiamo parlando di un cantante e non di un politico, ecco perchè bisogna fare un passo indietro a quando, lo scorso anni, usciva il tormentone "Andiamo a comandare". In questa canzone c'è l'ormai celebre frase "Con trattore in tangenziale, andiamo a comandare!", ebbenè la nuova legge riguarda proprio la circolazione e l'acquisto dei trattori. Ad oggi chi compra un mezzo agricolo e vuole immatricolarlo per guidarlo non solo sul proprio terreno ma anche su altra strade deve essere un agricoltore di professione. Un limite che nasce dal fatto che all’immatricolazione di un trattore è stata finora legata la possibilità di comprare il gasolio a un prezzo più basso, uno sconto riservato appunto agli agricoltori di professione. Il nuovo disegno di legge, il cui primo firmatario è il Pd Bruno Astorre, cancellerebbe questo limite: immatricolazione e circolazione sulle strade diventerebbero possibili per tutti (e non solo quindi per gli agricoltori di professione, ma anche a chi ad esempio l'agricoltore lo fa per hobby), anche se evitando comunque la famosa tangenziale della canzone di Rovazzi.

© Riproduzione Riservata.