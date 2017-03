Little Big Show/ Prima puntata: diretta e concorrenti. Gabriel Garko e Lou Ferrigno gli ospiti (oggi, 8 marzo)

LITTLE BIG SHOW: DIRETTA, TORNA IL TALENT MISTO A TALK PER I PIÙ PICCOLI (OGGI, 8 MARZO) - Lo abbiamo già visto in scena lo scorso dicembre 2016, ma Little Big Show - il talent dedicato ai più piccoli e guidato da Gerry Scotti - è pronto a tornare sul piccolo schermo di Canale 5 stasera, mercoledì 8 marzo 2017. Due le puntate in programma, con nuovi giovanissimi talenti - abili nel canto, nella danza, a fare le acrobazie, ma anche in discipline come la scienza, la matematica e la politica - che saranno in grado di stupire e divertire il pubblico. Tutti in un’età compresa tra i 4 e 12 anni. Come sempre, Little Big Show si trasformerà inizialmente anche in una sorta di talk show: i concorrenti (lo ricordiamo, non c’è alcuna competizione) chiacchiereranno un po’ con il conduttore Gerry Scotti, per poi vedere ruotare il palco e avere il campo completamente libero. La simpatia del conduttore, come sempre, guiderà la serata e metterà ognuno a proprio agio.

LITTLE BIG SHOW, OSPITI GABRIELE GARKO E L’INCREDIBILE HULK- Insieme al ritorno di Little Big Show in televisione, sono stati annunciati anche i nomi dei due ospiti che faranno capolino durante la prima serata: si tratta dell’attore Gabriel Garko e Lou Ferrigno, ovvero il mitico ed inimitabile Incredibile Hulk, il supereroe verde sempre arrabbiato amatissimo dai più piccoli… e non solo. In un’intervista esclusiva rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Gerry Scotti si è proprio soffermato anche sulle personalità che faranno capolino in studio, e in merito a coloro che lo accompagneranno nella prima puntata ha confessato: “… Chi mi ha sorpreso di più è stato Gabriel Garko, che ha raccontato della sua passione per i cavalli, con tanto di foto da piccolo. Poi vedrete Lou Ferrigno, cioè L’incredibile Hulk di quando ero ragazzo. Quello è stato l’unico caso in cui, quando è entrato l’ospite, ero molto più estasiato io dei miei giovani artisti”. L’emozione del presentatore trasparirà?

LITTLE BIG SHOW, CHI LA SPUNTERÀ CON L’AUDIENCE? - Come saranno gli ascolti del ritorno di Little Big Show sul piccolo schermo di Canale 5? Gerry Scotti torna in scena con i suoi giovanissimi concorrenti, e lo fa contro un avversario che - nonostante non sia schierato sulla rete ammiraglia Rai - si è rivelato davvero temibile. Stiamo ovviamente parlando della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession La porta rossa: ma andiamo con ordine. Giunta alla terza, la settimana scorsa, La porta rossa ha portato a casa uno share del 13.1%, quando invece al suo debutto Little Big Show aveva raggiunto il 19.01% (con 4 milioni e 530mila spettatori al seguito). La seconda puntata dello scorso dicembre, però, aveva perso alcuni punti in percentuale scendendo al 15.90% con quasi 3 milioni e mezzo di persone con gli occhi incollati al piccolo schermo. Se i numeri si dovessero tenere su questo secondo risultato, potrebbe rivelarsi davvero un bel testa a testa: chi la spunterà?

