MOM 4/ Anticipazioni puntata 8 marzo 2017: nuove regole per Roscoe!

MOM 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, mercoledì 8 marzo 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio di Mom 4, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Il piano di Violet". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Christy (Anna Faris) riceve una strana telefonata dalla figlia, che le comunica di aver contratto la mononucleosi. Ovviamente la madre sa che sta mentendo ed immagina le ipotesi peggiori, spinta da Bonnie (Allison Janney) ad esasperare ancora di più la situazione. Durante il tragitto le due donne ipotizzano su qualche può essere il vero motivo, anche se quest'ultima menzogna si va ad aggiungere a tutte le altre che le ha detto da quando è partita. La malattia tuttavia è vera, ma Violet (Sadie Calvano) sorprende ancora la madre chiedendole di riportarla a casa. Senza chiedere troppe spiegazioni, Christy accetta, ma Bonnie è intenzionata a scoprire il vero motivo di questa sua richiesta. Frugando nelle tasche della nipote, trova così una mazzetta di banconote. La ragazza però si giustifica riferendosi che si tratta delle mance come croupier, ma la nonna le fa notare che sono tutte in sequenza. Christy inizia a pensare il peggio, dalla prostituzione alla recitazione porno, fino alla vendita illegale di organi. Bonnie prende quindi in pugno la situazione e decide di parlare a quattr'occhi con Violet, per farle sputare il rospo. Dopo aver capito che non si tratta di nulla di quanto avevano temuto, scoprono però che sta vivendo dei problemi con il fidanzato. Durante un pranzo con le amiche, Christy viene consigliata di prendere le distanze, per non fare l'errore di ottenere l'effetto opposto. Sarà Bonnie invece a convincere la nipote a fare marcia indietro, spingendola a ritornare a vivere nell'appartamento con gli altri coinquilini.

MOM 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'8 MARZO 2017, EPISODIO 5 "NUOVE REGOLE " - Christy non ha ancora digerito che Roscoe è stato sorpeso a fumare marijuana, anche perché pensa che in parte possa dipendere dalla sua tossicodipendenza. Decide quindi di indagare per comprendere il suo pensiero, ma il figlio rifiuta persino di fermarsi a mangiare una pizza. Christy tuttavia è ossessionata da quello che potrebbe dire alla terapeuta ed è decissa a scoprirlo, visto che Roscoe non ne vuole parlare con lei. Durante la cena, nota che si chiude in bagno per tanto tempo e decide di andare a controllare. Anche se Bonnie le fa notare che i ragazzi hanno bisogno di un po' di privacy, per questo non si è fatta vedere per tutto il suo secondo anno di Liceo. Christy decide poi di portare il figlio con sé ad una riunione, per evitare di lasciarlo in casa da solo, anche se Bonnie non crede che potrebbe usare i cereali per drogarsi. Dato che comunque Roscoe non ascolta le parole dette alla riunione, la madre ha modo di confidare alle amiche ciò che sta vivendo. Jill prende però la parola per prima ed inizia parlare del suo nuovo rapporto con Facebook e degli uomini che ha conosciuto tramite chat.

