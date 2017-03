Malena Pugliese / Isola dei Famosi 2017: l'attrice si commuove in diretta con il messaggio del padre

MALENA LA PUGLIESE: ISOLA DEI FAMOSI, L'ATTRICE DIVENTA LEADER E MANDA IN NOMINATION MORENO E SIMONE (OGGI 8 MARZO 2017) - Una puntata davvero entusiasmante per Malena La Pugliese durante la diretta dell'Isola dei Famosi, grazie alla prova leader vinta contro Raz Degan. "Devo dire che sono abituata a rimanere legata così. Mi legano e poi...E se posso voglio dire anche una cosa" le parole dell'attrice ad Alessia Marcuzzi, con lo stupore del pubblico che non ha potuto fare a meno di applaudire in studio. Vladimir Luxuria ha detto la sua: "Ecco, appunto, la spiegazione di Malena non l'aveva immaginata nessuno". La ragazza ha ricevuto anche una piccola sorpresa da parte della redazione del programma, un messaggio di suo padre dopo le confessioni di Malena in settimana durante qualche confessionale. "Mio padre 10 anni fa se ne è andato di casa, purtroppo mia madre si è ammalata di tumore dopo tre anni. Poi ho iniziato a fare la pornostar e lei non l'ha presa bene, però, mi ha detto che mi avrebbe accettata. Mio padre non mi ha mai voluto come figlia, ma io non gli sono mai andata contro" le parole dell'attrice, che si commuove in diretta e ringrazia Alessia Marcuzzi per il regalo.

