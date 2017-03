Mario Serpa/ Uomini e Donne, l'ex di Claudio Sona sbotta: "Non è morto nessuno!"

Mario Serpa, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne sbotta sul web dopo l'addio a Claudio Sona: "Stiamo bene, non è morto nessuno!" - “Per chiarire la situazione, volevo dire che non è morto nessuno, stiamo tutti stra-bene, anch’io in primis come ben vedete…cercate di stare più sereni anche voi, più tranquilli“ è con queste parole che Mario Serpa, in una recente diretta su Instagram, commenta la rottura con Claudio Sona. La relazione della prima coppia gay nata a Uomini e Donne è purtroppo durata solo 4 mesi, lasciando i fan fortemente delusi. I commenti sul web non si fermano e arrivano anche da fonti note come Raffaella Mennoia - che ha fatto capire di essere rimasta turbata da questo addio - ma anche Valentina Vignali e l'ex rivale di Mario, Francesco Zecchini. Mario Serpa però cerca di frenare ulteriori allarmismi, ipotesi di tradimento e quant'altro dichiarando di stare benissimo e esortando i fan a stare tranquilli. Dall'altra parte Claudio Sona preferisce non proferire parola e continuare con quella che era la sua vita prima di incontrare Mario.

Mario Serpa e Claudio Sona si sono lasciati, l'ex corteggiatore confessa: "Nessuno dei due è distrutto dal dolore!" - Ormai sono passati alcuni giorni da quando Claudio Sona e Mario Serpa hanno annunciato il loro addio, ma i fan non si arrendono e sono invece ancora molto allarmati. È per tale motivo che l’ex corteggiatore è intervenuto con particolare fervore, cercando di frenare anche le numerose critiche sorte nei suoi riguardi e in quelli dell'ex tronista di Uomini e Donne, suo ex. Mario ha inoltre tenuto a chiarire che lui e Claudio non sono affatto distrutti dal dolore come qualcuno ha scritto e, anzi, hanno preso la decisione di lasciarsi di comune accordo. Ecco perchè i follower dovrebbe calmarsi, così come hanno fatto loro - ha poi aggiunto Serpa, che potrebbe svelare nuovi dettagli di questa rottura a breve in una nuova ospitata di Uomini e Donne. Proprio nei prossimi giorni andrà inoltre in onda una nuova puntata speciale dello show di Canale 5 dedicata a sei coppie note, tra cui anche Claudio e Mario; chissà che effetto farà loro rivedersi insieme e innamorati...

