OUTLANDER - L'ULTIMO VICHINGO/ Su Rai 4 il film con Jim Caviezel

Il film è in onda su Rai 4 in prima serata

OUTLANDER - L'ULTIMO VICHINGO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 8 MARZO 2017: IL CAST - Outlander - L'Ultimo Vichingo è il film n onda su Rai 4 oggi, mercoledì 8 marzo 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere fantascienza che è stata diretta nel 2008 diretta da Howard McCain (Underworld - La ribellione dei Lycans, La preda perfetta, Perchè non ci alleni papà?) ed interpretata da Jim Caviezel (La passione di Cristo, La sottile linea rossa, Deja vù - Corsa contro il tempo), Sophia Myles (Transformers 4 - L'era dell'estinzione, Tristano & Isotta, Underworld evolution) e Jack Huston (Ben Hur, Pride, prejudice & zombies, La risposta è nelle stelle). Howard McCain cominciò a lavorare a questo progetto fin dal 1994, quando ancora era uno studente. Fra alterne vicende, il film entrò in lavorazione solo 10 anni dopo, ma nel 2008, quando fu pronto, fu annunciato in uscita solo per il mercato home video, perchè la Weinstein Company, che l'aveva finanziato, dubitava potesse essere un successo al botteghino. Nel 2009 ne fu invece annunciata l'uscita nei cinema. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

OUTLANDER - L'ULTIMO VICHINGO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 8 MARZO 2017: LA TRAMA - Medioevo, Nord Europa. Nei pressi di un villaggio vichingo precipita un'astronave. Dal veicolo escono Kainan (James Caviezel), un guerriero alieno, e Moorwen, un gigantesco mostro simile ad un drago. Esplorando i dintorni, Kainan trova un villaggio devastato dal drago. I vichinghi rimasti, fra cui Wulfric (Jack Huston) e Re Rothgar (John Hurt), riescono a catturare Kainan, che si presenta a loro come un cacciatore di draghi. I vichinghi lo prendono per pazzo, ma gli permettono di partecipare alla caccia della creatura che ha devastato il villaggio, che loro credono essere un grande orso. Quando la battuta di caccia si conclude proprio con l'uccisione di un orso, i vichinghi credono di avere risolto il problema, ma Kainan racconta loro una storia incredibile. Il suo popolo aveva colonizzato un pianeta abitato da creature simili a draghi, che loro credevano essere solo degli animali. Kainan e i suoi sterminarono quindi quasi l'intera razza, per colonizzare quel mondo. Moorwen è uno degli ultimi rappresentanti dei draghi, che si era nascosto sulla sua nave spaziale e ne aveva causato la caduta sulla Terra. Ora il mostro è scatenato, e bisogna fermarlo prima che torni a colpire e, soprattutto, prima che riesca a riprodursi colonizzando la Terra.

© Riproduzione Riservata.