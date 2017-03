Oroscopo Paolo Fox, previsioni per la festa delle donne, oggi 8 marzo 2017, a LatteMiele: tutti i segni

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI PER LA FESTA DELLE DONNE, OGGI 8 MARZO 2017, A LATTEMIELE - L'oroscopo di oggi, mercoledì 8 marzo 2017, su LatteMiele di Paolo Fox è dedicato quasi interamente alla donna nel giorno in cui si celebra la sua festa. Per l'Ariete questo è un momento particolare in cui bisogna tenere testa a situazioni di vario tipo dalla famiglia al lavoro ad alcune tensioni che si sono create nell'ultimo periodo. Il Toro ha bisogno di recuperare qualche sentimento e nel fine settimana potrebbe avere gradevoli sorprese. I Gemelli che si sono messi in proprio stanno faticando a tenere ancora in vita un'azienda e spesso ci si chiede se ne sia valsa la pena. Il Cancro invece vive grandi passioni e allo stesso tempo grandi delusioni. Con poco si arriva al contatto e basta a volte uno sguardo per capirsi. Il Leone invece è affranto per alcune tensioni legate a situazioni quotidiane. Nonostante questo si deve evitare di lasciar scivolare via alcuni momenti che si possono considerare piuttosto positivi dal punto di vista sentimentale perchè le storie nate oggi potrebbero rivelarsi veramente qualcosa di importante anche e soprattutto in vista del futuro.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: momento particolare perchè le donne hanno cose da dire. Tenere testa alle situazioni familiari, lavorative e alle tensioni registrate negli ultimi tempi non è facile. Si prova un po' di stanchezza nei rapporti e si potrebbero fare delle scelte azzardate. Un po' di disordine è nell'aria. Toro: chi decide di innamorarsi è fedele per molti anni a meno di qualche imprevisto. Le donne di questo segno hanno senso della famiglia e dell'unione molto forte. Si ha bisogno di recuperare un sentimento il fine settimana sarà ideale. Gemelli: le donne sono curiose e si innamorano di uomini da scoprire, ombrosi. Detestano i tipi con le pantofole ai piedi tutto il giorno. Per molti ci sono stati ritardi e chi ha un'attività propria sta cercando di tenerla in piedi. Qualcuno dice ''chi me l'ha fatto fare''. Cancro: in questo periodo si vivono grandi passioni e grandi delusioni. Il sesso femminile è molto emotivo ed è capace di allontanarsi se non c'è sintonia mentale e non solo verbale. Basta guardare negli occhi un uomo e si capisce cosa pensa. Leone: la donna è forte, orgogliosa, molto generosa e attenzione perchè è vero che a volte si ha un atteggiamento che mette alla prova il partner ma quando si è innamorati si da il massimo. Si è affranti dalle tensioni legate al quotidiano. Non bisogna sottovalutare gli amori nati in questo periodo. Si possono fare degli incontri speciali per chi si è separato, ma chi vuole risposarsi deve pensarci bene. Vergine: le donne cercano qualcuno a cui organizzare la vita e ci si sente mamme, psicologhe ma se ci si mette vicino persone completamente disorganizzate e si pagano queste situazioni. Si potrebbe dover mettere a posto situazioni in pendenza in famiglia sarà una giornata positiva. Bilancia: il segno del matrimonio. La donna non si concede avventure e cerca la storia della vita, se si concede è perchè si è trovato il massimo. Nonostante questo si è attratti dal tradimento e dalla trasgressione da evitare perchè se no si rischia. Bisogna essere cauti. Scorpione: prima di innamorarsi la donna ci mette tempo, non ama le fregature e mette alla prova il partner. Per vivere sensazioni buone si deve scegliere la persona giusta al fianco. Sagittario: la donna non vuole vincoli ma quando decide di sposarsi e convivere sceglie il partner più libero che c'è e non vuol dire tradirsi a vicenda e se si è gelosi vuol dire che si ha di fronte una persona non leale. Bisogna fare delle scelte importanti nel lavoro, è il momento giusto. Capricorno: la donna è molto fredda a volte, non si lamenta, ma è comunque sensibile e vuole un uomo con gli attributi. Non si accontenta di una persona da accudire, vuole avere una persona responsabile al fianco. Valutazione eccellente alla giornata. Si è in confusione, ma si possono fare tagli netti e si sa che quando si fa crescono situazioni più forti. In amore qualche titubanza resta. Acquario: ci si concedono emozioni, ma ci si stanca presto. Si vivono storie breve perchè non ci si convince di essere innamorati e a volte si rimane a lungo single. Attenzione a qualche guasto e si può perdere la pazienza per motivi banali. Pesci: la donna è la più romantica dello zodiaco che si innamora guardando un uomo che può essere anche un mascalzone ma se scoppia la fiamma la situazione va avanti. Chi sblocca questioni legali o fanno incontro possono contare una seconda parte dell'anno pazzesca. Ben vengano associazioni o matrimoni.

© Riproduzione Riservata.