PAUL BACCAGLINI, IENA PRESIDENTE/ Palermo nel cuore, ma da dove nasce questa passione? (Le Iene Show)

PAUL BACCAGLINI, IENA PRESIDENTE: PALERMO NEL CUORE, LA TELEVISIONE CONQUISTA IL CALCIO (8 MARZO 2017) - Annunciato ieri in conferenza stampa, Paul Baccaglini sarà il nuovo Presidente del Palermo Calcio. Ex Iena e volto noto del piccolo schermo, ha approfittato della rinuncia di Cascio per salire al trono sportivo, facendo subito un'offerta con il proprio fondo aglo-americano, Integritas Capital. Una realtà nuova, che in meno di cinque anni ha saputo imporsi per il suo parco investimenti sulla scena internazionale. All'alba del suo primo giorno nel ruolo di Presidente, Paul Baccaglini ha già chiarito quali sono le sue idee per il futuro del Palermo. In mente solo l'ascesa della sua squadra del cuore, che inizia dalla Champions League e che prevede lo sbocco in Europa. La passione dell'ex Iena per il Palermo nasce tutta da un tatuaggio, che racchiude l'Aquila, il logo della squadra. Dove affondano le sue origini? Lo scoprirà questa sera Cristiano Pasca nella nuova puntata de Le Iene Show, che raggiungerà il Presidente per proporgli di confermare la sua priorità in materia sportiva facendosi un tatuaggio analogo anche sul petto. "Baccaglini", ha specificato durante l'assemblea della Figc Maurizio Zamparini, "sarà importante, è una persona molto intelligente". La sua età gli ha già permesso inoltre, sottolinea La Gazzetta dello Sport, di dimostrare il suo valore.



PAUL BACCAGLINI, IENA PRESIDENTE: PALERMO NEL CUORE, LA TELEVISIONE CONQUISTA IL CALCIO (8 MARZO 2017) - L'unico neo di Paul Baccaglini, a detta di Maurizio Zamparini, è che il neo Presidente del Palermo proviene dal mondo della finanza. "Non conoscono bene il mondo del calcio", afferma, sottolineando che non prevede di avere un ruolo all'interno di questo nuovo scenario. Assumerà piuttosto i panni di consulente, aiutandoli a gettare le basi per il futuro, al pari di Inter, Roma ed infine, un domani, anche il Milan. Nato da padre americano e madre italiana, Paul Baccaglini ha debuttato nel mondo della comunicazione grazie ad RTL 102.5, per poi proseguire la sua esperienza a Le Iene ed in seguito a Il Testimone, il programma di Pif in onda su MTV. Il suo interesse per la finanza viene invece coltivato in parallelo, grazie anche ai suoi studi di trader, che gli hanno permesso in poco tempo di ottenere risultati di successo.

