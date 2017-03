POMERIGGIO 5/ Truffe agli anziani e cronaca nera: di cosa si parlerà oggi, 8 marzo? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 8 marzo 2017) - Barbara D'Urso è pronta a tornare sul piccolo schermo di Canale 5 oggi, mercoledì 8 marzo 2017, insieme ad un nuovo appuntamnto con Pomeriggio 5: in attesa di scoprire quali servizi presenterà più tardi, tra cronaca, gossip ed attualità, analizziamo insieme ciò che è successo ieri. La puntata comincia con uno dei casi che ha destato maggiormente l'attenzione dei mass media: si parla della morte del piccolo Loris Stival, bambino residente nel ragusano, e inevitabilmente l'attenzione di sposta sulla madre del bambino, Veronica Panarello. La conduttrice si occupa poi di un altro fatto di cronaca che è rimasto, purtroppo, in prima pagina a lungo: la morte di Yara Gambirasio. Il focus, in questo caso è su Massimo Bossetti. Un altro servizio riguarda un'altra delle tante persone anziane derubate nella propria abitazione: questa è la volta di Bianca Maria, residente in provincia di Grosseto. L'anziana donna racconta di come avessero suonato al campanello: una donna si è finta amica della figlia, pertanto Bianca Maria le ha dato il permesso di entrare. Le due donne si sono avviate verso il terrazzo, parlando di cose più o meno personali. La signora Bianca Maria, tuttavia, non si era accorta che la truffatrice aveva lasciato strategicamente la porta aperta: infatti, ad un certo punto aveva squillato il telefono, mentre la signora Bianca Maria parlava un complice rubava i beni di famiglia dalla cassaforte ed infine sono scappati entrambi. Tra i vari gioielli, purtroppo erano presenti dei cari ricordi: Barbara D'Urso ha invitato alla prudenza, di restituire alla signora almeno i ricordi del marito defunto. Su quali di questi temi tornerà più tardi, nel nuovo appuntamento a Pomeriggio 5?

