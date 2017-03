Paola Barale e Raz Degan / Torneranno insieme dopo l'Isola dei Famosi 2017? Presto l'incontro e poi...

Paola Barale e Raz Degan, l'amore non è davvero finito? Gli indizi all'Isola dei Famosi 2017 parlano chiaro - “La chiamerò sempre così. Sarà per sempre il mio grande amore”: sono queste le parole dette da Raz Degan la scorsa settimana quando, a sorpresa, Alessia Marcuzzi le ha fatto non solo sentire ma anche rivedere la sua ex, Paola Barale. Una storia la loro che sembrava un capitolo chiuso dopo oltre 13 anni di amore e di passione, che si erano conclusi con una frase chiara da parte della Barale: Non è giusto accontentarsi di un sentimento che ha perso colore e vivacità”. Eppure, nello studio dell'Isola dei Famosi, qualcosa sembra essersi riacceso: Raz Degan, sempre serio e solitario, ha sfoderato il suo sorriso più bello con tanto di occhi quasi commossi; Paola Barale, invece, non è riuscita a rispondere quando Vladimir Luxuria le ha chiesto se ci sia ancora qualcosa tra loro. Due indizi che portano ad un unico sospetto: tra Paola e Raz la fiamma dell'amore non si è ancora spenta.

Isola dei Famosi 2017: Paola Barale e Raz Degan, la bionda conduttrice pronta a raggiungere il suo ex in Honduras? Le sue parole lanciano il sospetto - È stata proprio la particolare luce vista negli occhi di entrambi a far nascere in Alessia Marcuzzi un'idea, poi immediatamente proposta all'amica Paola Barale: "Vorresti andare da lui, in Honduras?". La Barale, spiazzata, è inizialmente apparsa restìa e solo alla fine ha ceduto ad un "Ci penso" che, per ora, non è diventato un sì. Questa settimana in Honduras è infatti arrivato Rocco Siffredi, ma il pubblico vorrebbe proprio la Barale sull'Isola. La bionda e affascinante conduttrice, d'altronde, proprio dopo la puntata di ieri dell'Isola dei Famosi ha lanciato un chiaro segnale da questo punto di vista: "Shhh se mi vedete non ditelo a nessuno.. soprattutto ad Alex. #imwithraz" ha scritto la Barale su Instagram, facendo intendere che forse la possibilità di vederla arrivare in Honduras non è del tutto sfumata. Paola continua a supportare con tutta se stessa il suo ex (?) e magari esaufirà il desiderio del pubblico italiano: ricongiungersi con Raz.

© Riproduzione Riservata.