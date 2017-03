Raz Degan / Isola dei Famosi 2017: il naufrago finisce in nomination con Moreno e Simone Susinna

RAZ DEGAN: IL NAUFRAGO PERDE LA PROVA LEADER E VA IN NOMINATION CON MORENO E SIMONE SUSINNA (OGGI 8 MARZO 2017) - Raz Degan perde l'opportunità di diventare leader nella diretta dell'Isola dei Famosi di ieri sera cedendo il posto a Malena nella prova di resistenza. I naufraghi sono stati ben contenti della vittoria della ragazza, in questo modo tutti hanno potuto nominare Raz Degan che è andato dritto in nomination insieme a Moreno e Simone Susinna. Cinque voti per l'israeliano al centro della puntata con le numerose critiche arrivate anche dallo studio da parte di Imma Battaglia che ha condiviso una settimana a stretto contatto ed aveva qualcosa da ridire. Malena decide di mandare in nomination insieme a Raz, Moreno, il rapper con cui inizialmente si parlava di una storia d'amore, ma l'attrice ha pensato bene di scaricarlo. La prossima settimana potremo scoprire inoltre se Paola Barale deciderà di approdare in Honduras per dare una mano a Raz in questo momento così delicato, considerando che il naufrago vive isolato rispetto ai suoi compagni di avventura. Per ora Alessia Marcuzzi ha rimandato tutto a martedì prossimo, tutti attendono la decisione della Barale.

© Riproduzione Riservata.