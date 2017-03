SCRIVIMI UNA CANZONE/ Su La5 il film con Hugh Grant

SCRIVIMI UNA CANZONE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 8 MARZO 2017: IL CAST - Scrivimi una canzone è il film in onda su La5 oggi, mercoledì 8 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia sentimentale dal titolo originale Music & Lyrics. Il film è stato realizzato nel 2007 negli Stati Uniti d’America per la regia di Marc Lawrence che ne ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura. Nel cast di questa pellicola sono presenti diversi attori di levatura internazionale come Hugh Grant, Drew Barrymore, Brad Garrett, Kristen Johnston, Campbell Scott e Haley Bennett. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SCRIVIMI UNA CANZONE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 8 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome Alex Fletcher (Hugh Grant), in passato un affermato cantante pop, leader di un importante band che però ora non è più alla ribalta essendo impegnato soltanto a cantare per una ristretta fetta di mercato che fa fatica a dimenticarlo. Un giorno però Alex riceve una interessante proposta di lavoro da parte della popstar del momento, Cora Corman, che gli offre di comporre una canzone con lei. Alex è molto tentato dall’offerta perché Cora Corman è un’artista attualmente molto in voga, sempre in vetta alle classifiche di musica e quindi solo l’idea di poter registrare un duetto con lei, lo entusiasma moltissimo. Per Alex infatti questa possibilità rappresenta una sua seconda vita musicale nonché un’importante occasione per la sua carriera. Il problema però è che Alex non ha a disposizione molti giorni, e quindi scrivere una canzone per lui potrebbe essere un compito molto arduo visto che Alex non ha composto più nulla da ormai molti anni. Mentre è in crisi per questo lavoro, capisce che ha bisogno di aiuto e lo trova in una ragazza di nome Sophie Fisher (Drew Barrymore) che è una giovane compositrice. Seppur in un primo momento refrattaria, Sophie accetta e così tra i due nasce subito un certo feeling prima musicale poi sentimentale che li farà innamorare. Intanto il brano per Cora è pronto e i due sono pronti a mostrarlo alla popstar, che però inizia ad apportare tutta una serie di accorgimenti musicali e stilistici che Sophie non gradisce tanto. Questo sarà il motivo principale per il quale Alex e Sophie inizieranno ad andare in crisi, con un brusco rallentamento della loro così perfetta relazione. Tuttavia, Cora deciderà cantare la canzone senza quei cambiamenti ed il successo sarà immediato, con Alex che addirittura scrive una sua canzone per riconquistare l’amata Sophie.

