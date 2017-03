SEI MAI STATA SULLA LUNA? / Su Rai 1 il film con Raoul Bova, Liz Solari e Neri Marcorè (8 marzo 2017)

SEI MAI STATA SULLA LUNA, FILM IN ONDA OGGI, 8 MARZO, SU RAI1: IL CAST - Va in onda questa sera, in prima serata su Rai 1, il film Sei mai stata sulla Luna? Questa pellicola è una commedia del 2015 diretta da Paolo Genovese, regista di film di successo come Perfetti sconosciuti, Tutta colpa di Freud e Ti ricordi di me? ed interpretata da Raoul Bova, attore di tante commedie italiane: Scusa ma ti chiamo amore, Sotto il sole della Toscana, Alien vs. Predator e Liz Solari, nei panni della protagonista, la giovane e ambiziosa Guia, (Premiditos, Ex - Amici come prima, Amapola) e Giulia Michelini (Cado dalle nubi, Torno indietro e cambio vita, Allacciate le cinture).

SEI MAI STATA SULLA LUNA, FILM IN ONDA OGGI, 8 MARZO, SU RAI1: LA TRAMA - Guia (Liz Solari) è una giovane donna in carriera, cinica e snob, un lavoro di successo che la porta a vivere fra Milano e Parigi. Dirige un’importante rivista di moda e sembrerebbe avere tutto quello che si può desiderare nella vita, un fidanzato altrettanto di successo, un’auto di lusso e i voli in jet privato. Forse l’amore non è proprio perfetto, l’uomo che ha accanto è distaccato e non la fa felice. Tutto cambia quando il padre muore, proprio a ridosso della settimana della moda milanese, evento centrale dell’attività della giovane. Guia si trova ad ereditare una vecchia masseria di famiglia in un piccolo paese della Puglia. È qui che Guia va per il funerale del padre e con l'intenzione di far valutare l'immobile e venderlo al più presto. Qui conosce però Renzo (Raoul Bova), un contadino che vive con il figlio Tony nella masseria, che ha sempre amministrato per conto del padre di Guia, e il cugino Pino (Neri Marcorè), affetto da un ritardo cognitivo. Ora Guia deve rapidamente riuscire a sfrattare i residenti e tornare a Milano in tempo per la settimana della moda. Ma i piani non sembrano andare come si era prefissata, nel corso del tempo Guia si rende conto che nella sua vita è proprio l’amore a mancarle. Vuole davvero tornare alla sua vecchia vita, dal suo fidanzato opportunista e freddo, o sceglierà di lasciare tutto e abbracciare la vita vera, a contatto della natura, insieme a Renzo?

