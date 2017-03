STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Little Big Show, Le Iene e Braveheart (mercoledì, 8 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 8 MARZO 2017 - Il palinsesto delle reti Mediaset per la prima serata di mercoledì 8 marzo 2017 prevede una lunga serie di programmi variegati e differenti tra loro, in modo tale da riuscire a garantire un servizio d'intrattenimento adatto ad un pubblico vasto ed eterogeneo. Serie tv, film, talk show e programmi d'approfondimento sportivo allieteranno la serata degli spettatori a casa. Le iene show, in onda dalle 21.10 su Italia 1, sarà certamente una delle trasmissioni più seguite della serata.

Si parte su Canale 5 che dalle 21.10 propone Little Big show il programma dedicato ai piccoli talenti e condotto da Gerry Scotti. Anche nella puntata di mercoledì 8 marzo avremo modo di assistere alle strepitose esibizioni dei giovanissimi talenti del mondo dello sport, dello spettacolo, della scienza e tanto altro ancora. A seguire, dalle 00.00 l'approfondimento giornalistico di Matrix con Nicola Porro. Su Italia 1 l'attesissima nuova puntata de Le Iene Show che con i loro interessanti ed irriverenti servizi intratterranno la serata del pubblico a casa. In seconda serata andrà in onda il primo episodio della prima stagione di Satisfaction.

Su Rete 4, alle 21.15, per gli amanti del grande cinema andrà in onda il film Bravehearth-Cuore impavido, rivisitazione cinematografica della storia dell'eroe scozzese William Wallace diretta ed interpretato da Mel Gibson. A seguire alle 00.40, Champions Leauge, l'approfondimento sportivo con le ultime notizie relative alla Coppa dei Campioni europea. La5 propone alle 21.10 il film romantico dal titolo Scrivimi una canzone, pellicola del 2007 diretta da Marc Lawrance ed interpretata da Hugh Grent, Sphie Fisher e Drew Barrymore. Su Mediaset Extra, alle 21.10, andrà invece in onda la replica della puntata del martedì del reality show, L'isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi e Stefano Bettarini. Su Iris, alle 21.10, verrà trasmesso il film Insider-Dietro la verità, pellicola drammatica basata su fatti realmente accaduti ed interpretata da Russel Crow ed Al Pacino. Jeffrey Wigand, dopo essere stato licenziato deciderà di denunciare i suoi ex datori di lavoro della fabbrica di tabacco presso cui lavorava. Inizierà così la sua lunga e tormentata epopea giudiziaria. Su Italia 2, dalle 21.10 sarà la volta del film d'azione fantasy Sucker Punch con la regia di Zack Snyder ed interpretato da Emily Browning e Jena Malone. Su Top Crime, per gli amanti delle serie tv poliziesche, dalle 21.10 verranno trasmessi gli episodi 5 e 6 della 17° stagione di Law & Order-Unità Speciale. Infine su Boing, per i più piccoli, dalle 21.00 andranno in onda tre episodi del cartone animato Uncle Granpa.