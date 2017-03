STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Sei mai stata sulla Luna? e La Porta Rossa (mercoledì, 8 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 8 MARZO 2017 - Il palinsesto Rai, come sempre, offre una varetà importante di programmi adatti ad ogni tipo di pubblico, diventato molto esigente negli ultimi anni. Dalle reti più popolari e maggiormente viste troviamo una commistione perfetta tra film, fiction e programmi televisivi. La rete principale di Rai Uno trasmetterà il film Sei mai stata luna di Paolo Genovese con la bella Liz Solari, Raoul Bova e Neri Marcorè, a seguire andrà in onda Porta a Porta con Bruno Vespa. Rai Due, invece, manderà in onda un doppio episodio della serie televisiva La porta rossa dell'autore Carlo Lucarelli in prima assoluta solo sulla seconda emittente Rai. Sempre du Rai Due andrà in onda il film Senza arte nè parte. Chiude il giro dei tre giganti della rete nazionale, Rai Tre con il programma ultra ventennale Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli, seguita dal notiziario TG3. Gli altri canali Rai, invece, riproporranno un mix di film classici del cinema e film più recenti, documentari e diversi generi delle tanto apprezzate fiction. E' molto probabile che ad aggiudicarsi una considerevole fetta dello share sarà la serie televisiva La porta rossa che è andata in onda da Febbraio e risulta essere già molto seguita.

Sei mai stata luna? andrà in onda in prima serata su Rai Uno, narra della storia della giovane Guia che lavora per una prestigiosa rivista di moda. Trascorre la sua vita tra Milano e Parigi tra sfarzi e lussi. Poi si imbatterà in Renzo incontrato in un paesino sperduto e capisce che l'unica cosa che manca nella sua vita è l'amore. La porta rossa, la serie televisiva in onda su Rai Due che ha fatto tanto discutere nei giorni scorsi per scene di sesso, andrà in onda con un doppio episodio. Nuovi ed importanti colpi di scena che lasceranno a bocca aperta i telespettatori.

Su Rai Tre Federica Sciarelli presenta Chi l'ha visto?, il programma più longevo della televisione affronterà come sempre le sparizioni e gli avvistamenti, particolare attenzione verrà data alla scomparsa del diciottenne luigi Celentano. L'ultimo Vichingo è il film di azione e fantascienza che andrà in onda su Rai 4. Rai 5, invece, percorrerà tutte le tappe della vita e della carriera sacerdotessa del rock con il documusic Patti Smith: dream life. E mentre Rai Movie trasmetterà il dodicesimo film della saga di James Bond, Solo per i tuoi occhi, Rai Premium manderà in onda la serie Blue Bloods in doppio episodio.