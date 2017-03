STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Troppo Amici, Dance Dance Dance (mercoledì, 8 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 8 MARZO 2017 - Per la prima serata di mercoledì 8 marzo, Sky offre come ogni sera tanti programma per tutta la famiglia, da film in prima visione, reality e numerose serie tv. Tra i programmi della serata sicuramente troveremo "Low & Order", visto il successo di tanti anni della serie tv seguita sempre con grande passione, e i nuovi reality di Sky Uno.

Fox e Fox Life trasmetteranno in contemporanea la semifinale di Dance Dance Dance. Gara di ballo dove durante le puntate sei coppie di personaggi famosi si sono sfidati reinterpretando balli di video musicali e coreografie celebri. Per gli appassionati di serie Tv, su Fox Crime andranno in onda due puntante in Prima visione della 19' stagione di "Law & Order", dal titolo "Nuovi Orizzonti" e "Documenti segreti". Finale di stagione in prima visione di "Masters of Sex" basata sulla biografia di Thomas Maier, verrà trasmessa su Sky Altantic. Altre prime visioni vi aspettano su Sky Uno con il secondo episodio del programma "Il primo amore non si scorda mai", dove la blogger Cherry Healey, aiuta alcune persone a ritrovare un amore perduto. Subito dopo verrà trasmesso l'episodio 2 di "Perdersi e ritrovarsi", giornalisti investigativi e team specializzati aiutano tre persone a ricercare dei loro familiari e riallacciarsi con il passato. Per chi ama la storia Sky Cinema 1, ha in programmazione "Suffragette", film ambientato nel 1912 a Londra, dove alcune operaie lottano per i propri diritti in un mondo maschilista e brutale.

"Il paziente inglese", film del 1996, tratto dal romanzo di Michael Ondaatje verrà trasmesso su Sky Hits. Il conte ungherese Lazlo de Almasy trasportato dopo un incidente aereo da un'infermiera. Il conte gli parlerà cosi del suo grande amore Katherine, perduta nel deserto, e del suo passato. Film per i più piccoli, "Molly Moon e l'incredibile libro dell'ipnotismo" su Sky Cinema Family. Molly ospite di un orfanotrofio, impara tramite un vecchio libro l'arte dell'ipnotismo, questo potere forte e prezioso, diventerà incontrollabile. La commedia "Troppo amici" andrà in onda in prima serata su Sky Cinema Passion. Alain ex animatore, negato per il posto fisso, sposato con Nathalie donna in carriera, la coppia ha due figli e molto problemi tra loro, aggiunti all'invadenza dei familiari di lei. Da qui s'intrecciano le storie della famiglia, con il fratello Jean-Pierre in crisi economica, della sorella Roxane quasi fidanzata con un medico di colore, che accetta di accompagnarla in una cena di famiglia, poco dopo essersi conosciuti. Infine su Sky Cinema Max verrà trasmesso "Il colpo". Joe Moore sa portare a termine con freddezza dei colpi con modi gentili ma distaccati, un rapinatore assolutamente razionale. Ma nell'ultimo colpo viene ripreso al volto da una telecamera di sicurezza, così pensa di ritirarsi. Il ricettatore Mickey Bergman non la pensa così, e lo costringe a progettare un furto di lingotti d'oro presenti nella stiva di un aereo svizzero.