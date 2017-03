STEFANO DE MARTINO, NEWS: SORPRESA PER LE FAN NEL GIORNO DELLA FESTA DELLE DONNE (OGGI, 8 MARZO 2017) - Stefano De Martino torna in pista, letteralmente: il ballerino di Amici 16 è pronto a far scatenare tutte le sue fans con una sorpresa davvero speciale prevista proprio per la serata di oggi, 8 marzo 2017, festa delle donne. Come si legge sulla pagina Facebook ufficiale (clicca qui per vedere la locandina dell’evento), De Martino sarà infatti ospite del locale MoonShine di Vairano Patenora (Caserta), pronto ad incontrare le ammiratrici che, giorno dopo giorno, seguono con costanza la carriera nel mondo dello spettacolo. Il ballerino, però, non sarà solo: la proposta raddoppia, dal momento che insieme a lui farà capolino anche l’attore Giulio Berruti, altro talento amatissimo dal pubblico femminile. I social in breve tempo si riempiranno di scatti e di video dei momento che De Martino dedicherà alle followers, pronte a riunirsi per non lasciare scappare quest’occasione. Chi ha già segnato tutto in agenda?

