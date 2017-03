STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone: quali saranno i servizi di oggi, 8 marzo? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 8 marzo 2017) - Il Tg satirico targato Canale 5, Striscia la Notizia, torna con una nuova puntata oggi mercoledì 8 marzo puntuale alle 20.35. In attesa di scoprire che servizi verranno mandati in onda, vediamo cosa è successo ieri. Dopo una breve anteprima in cui Salvatore Ficarra e Valentino Picone passano in rassegna le principali notizie dell'economia e della politica italiana ed internazionale, è il momento dello stacchetto delle veline Irene Cioni e Ludovica Frasca al quale segue il siparietto poetico di Valentino Picone. Il primo servizio della serata è affidato al vespone nazionale, interpretato da Giampaolo Fabrizio, che si aggira per le vie di Roma in cerca di politici a cui porre domande scomode. È andato a posarsi sugli onorevoli Alessandro Di Battista e Alfano Bonafede del Movimento Cinque Stelle, l'onorevole Matteo Colannino del Partito Democratico e Valentina Castaldini del Nuovo Centro Destra. Moreno Morello è tornato ad occuparsi dello scandalo che ha colpito la Hypo Bank tre anni fa. Dopo il primo pasticcino della puntata, tocca a Pinuccio che si è recato a Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, per raccogliere la denuncia di alcuni abitanti di un quartiere popolare. Questa gente è costretta a vivere in case costruite su di un piccolo fiumiciattolo e l'acqua potrebbe far marcire le fondamenta di questi palazzi. Edoardo Stoppa, l'amico degli animali, si è occupato di un'addestratrice di cavalli non proprio ortodossa di Capalbio, in provincia di Grosseto. Un video infatti mostra alcuni metodi educativi violenti e coercitivi perpetuati ai danni di un cavallo che non aveva eseguito correttamente i suoi comandi. Max Laudadio è tornato ad occuparsi dei senza tetto di Linate, costretti a pagare un gruppo di rom per dormire all'interno dell'aeroporto. Valerio Staffelli ancora una volta ci parla del mancato rispetto per il parcheggio dedicato ai disabili e alle ambulanze e questa volta ci ha mostrato la situazione del policlinico di Milano. La puntata si chiude con la rubrica I Nuovi Mostri che vede al primo posto l'ex naufrago Massimo Ceccherini ospite a Verissimo.

© Riproduzione Riservata.