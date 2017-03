Scarlett Johansson/ Divorzia dal marito Romain Dauriac: battaglia legale per l'affidamento della figlia!

Scarlett Johansson, chiesto il divorzio dal marito Romain Dauriac: si preannuncia una dura battaglia legale! - Finisce qui la storia tra Scarlett Johansson e il giornalista francese Romain Dauriac. La nota attrice proclamata tra le più belle del mondo ha chiesto il divorzio, che si preannuncia tutt'altro che veloce e pacifico. I due si erano sposati dal 2014 e hanno una figlia, Rose Dorothy, di due anni e mezzo. Secondo quanto riporta il New York Post, la Johansson avrebbe agito tramite il suo avvocato Judith Poller, incaricato di iniziare una dura battaglia legale per la custodia della figlia. Scarlett e Johansson e Romain Dauriac, secondo il settimanale People, vivrebbero separati dalla scorsa estate e ora l'attrice pare sia pronta a tutto pur di ottenere la custodia primaria di sua figlia, che Dauriac vorrebbe invece portare con sè in Francia. Sarebbe proprio questo il problema principale che preoccupa la Johansson: i suoi frequenti viaggi di lavoro. Il lavoro da attrice la porta a trasferirsi per preiodo più o meno lunghi in vari posti del mondo e a portare con sè la bambina.

Scarlett Johansson, chiesto il divorzio dal marito Romain Dauriac dopo 3 anni di matrimonio: battaglia per l'affidamento della figlia - Lo scorso anno, ad esempio, Scarlett Johansson si è trasferita temporaneamente in Nuova Zelanda per le riprese del film 'Ghost in the Shell', ovviamente, con sua figlia a seguito. Questo avrebbe messo in difficoltà più di una volta il giornalista francese e suo marito Dauriac, più volte costretto a sacrificare il suo lavoro per riuscire a vedere la piccola Rose Dorothy. Entrambi vogliono insomma ottenere l'affidamento della bambina, cosa che fa sospettare che l'iter di separazione tra Scarlett Johansson e Romain Dauriac sarà molto infiammato. Come si legge inoltre su Today "Harold Mayerson, legale di Dauriac, ha annunciato che l'uomo sta lottando per ottenere la custodia della bimba e poterla così portare con sé in Francia" particolare che quindi terrorizzerebbe la Johansson.

