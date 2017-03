Senza arte nè parte/ Su Rai 2 il film con Mariolina De Fano

SENZA ARTE NÈ PARTE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 8 MARZO 2017: IL CAST - Senza arte né parte è il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 8 marzo 2017 alle ore 23.30. Una pellicola dal genere commedia che è stata prodotta in Italia nel 2011 per la regia di Giovanni Albanese che si è occupato della sceneggiatura con la collaborazione di Fabio Bonifacci. Nel cast invece, gli attori che hanno interpretato i protagonisti sono Mariolina De Fano, Vincenzo Salemme, Giulio Beranek e Giuseppe Battiston. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SENZA ARTE NÈ PARTE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 8 MARZO 2017: LA TRAMA - Alfonso Tammaro è un imprenditore molto conosciuto in Puglia. L'uomo dirige un'azienda artigianale, la società si occupa della produzione della pasta. Un giorno Alfonso prende una decisione importante. L'imprenditore sceglie allora di modernizzare la sua azienda e introduce in essa delle tecnologie molto all'avanguardia. Dopo questo fatto, tre operai dell'impresa di Tammaro vengono licenziati, si tratta di Bandula, Carmine ed Enzo. I tre colleghi sono disperati, in quanto sfortunatamente hanno perso il lavoro, che praticavano da tanti anni. Un giorno però Alfonso decide di impiegare i suoi tre operai come custodi della sua fabbrica. I tre sono molto felici ed accettano senza pensarci troppo la nuova mansione. Carmine, Enzo e Bandula, mentre sono i custodi dell'azienda di pasta, fanno un'eccezionale scoperta. I tre vengono a sapere che il loro capo Tammaro colleziona delle opere d'arte, che sono state realizzate da un'artista molto estroso. Le opere sono molto vendute, così i tre colleghi decidono di riprodurre questi lavori e di venderli a loro volta, diventando dei veri e propri falsari. Grazie alla loro attività illegale, Enzo, Carmine e Bandula diventano molto ricchi. Possono condurre finalmente una vita agiata, senza sforzarsi molto. I tre sono finalmente sereni di poter condurre un'esistenza fatta di sfizi e lusso. Ad un certo punto, l'azienda di pasta incomincia ad attraversare un periodo di crisi economica. Alfonso, il proprietario della società, cerca in tutti i modi di fare delle operazioni per tentare di risollevare la sua attività. Purtroppo tutti i tentativi di Tammaro non vanno a buon fine. La fabbrica di pasta allora è costretta a chiudere. L'imprenditore pugliese, in seguito al fallimento della sua società, ha purtroppo contratto molti debiti. L'uomo, per pagare i suoi creditori, è costretto a privarsi delle opere d'arte che ha collezionato nel corso degli anni. Queste opere vengono quindi vendute all'incanto e questo fa abbassare il loro valore di mercato. A causa di ciò, la fiorente attività illegale di Bandula, Enzo e Carmine termina definitivamente. Il poco denaro, che alla fine i tre ex operai riescono a conservare, viene lasciato a Bandula. L'uomo infatti, grazie ai soldi, riesce a ritornare dalla sua famiglia, che vive da tantissimi anni in India.

