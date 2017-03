TEMPESTA DI GHIACCIO/ Su Cielo il film diretto da Steven R. Monroe

TEMPESTA DI GHIACCIO, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 8 MARZO 2017: IL CAST - Tempesta di ghiaccio è il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 8 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere fantascienza del 2009 diretta da Steven R. Monroe (I spit on your grave, Storm cell - Pericolo dal cielo, House of 9) ed interpretata da Mark Moses (Platoon, FBI Operazione tata, la serie tv Desperate Housewives), Camille Sullivan (Neverwas - La favola che non c'era, Grida nella notte) e Kaj-Erik Eriksen (Come è difficile farsi ammazzare, 88 minuti). Il regista Steven R. Monroe non è nuovo ai film sulle catastrofi naturali. Prima di Tempesta di ghiaccio Monroe aveva infatti diretto Storm cell - Pericolo dal cielo, in cui una meteorologa specializzata nella previsione dei tornado rimaneva coinvolta, insieme a tutta la famiglia, in una gigantesca e devastante tempesta. Ma scopriamo adesso la trama del film nel dettaglio.

TEMPESTA DI GHIACCIO, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 8 MARZO 2017: LA TRAMA - Charlie Price (Mark Moses) è un ex scienziato, oggi autore di fortunati romanzi di fantascienza. Lo scrittore è specializzato in romanzi post-apocalittici e in cui compaiono grandi catastrofi naturali. Proprio mentre è impegnato in una libreria a firmare autografi, Charlie vede scatenarsi un tornado di ghiaccio che travolge tutto quello che trova sul suo cammino, come le tempeste dei suoi libri. Dopo pochi minuti però il tornado svanisce nel nulla, così come era comparso. Charlie comincia ad indagare sull'incredibile fenomeno atmosferico, scoprendo che anche due studiosi della Federal Science Foundation si interessano della strana tempesta di ghiaccio. Indagando su di loro Charlie scopre però che l'interesse dei due non è per niente casuale, sono proprio loro infatti la causa delle strane tempeste che stanno colpendo tutto il Paese. I due sono responsabili di avere progettato una macchina in grado di controllare il clima e creare nuvole, che è però sfuggita al loro controllo. Per evitare una vera apocalisse ambientale ora sarà necessario bloccare la macchina, prima che l'escalation di tempeste e disastri meteorologici raggiunga il suo apice.

