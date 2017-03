UN PASSO DAL CIELO 4/ Replica e riassunto ottava puntata 7 marzo 2017: video streaming su RaiPlay

UN PASSO DAL CIELO 4, RIASSUNTO OTTAVA PUNTATA 7 MARZO 2017 - Appuntamento con le fasi finali di Un passo dal cielo 4. Negli scorsi episodi, trasmessi prima dell’ottava puntata dell’8 marzo 2017, avevamo visto Francesco ed Emma ritrovarsi a convivere nella palafitta prendendosi cura uno dell'altro, quasi a fare le prove di una vera coppia. Vincenzo e Cristina tentando di vedere altre persone, crederanno di aver combinato un guaio Nel secondo episodio andato in onda la scorsa settimana, tra Emma e Francesco ci sono attriti, quando alla palafitta si presenta Carlo, che altro non è che l'ex dell'etologa. Il suo ritorno ha fatto riflettere Emma sui suoi sentimenti. Vincenzo e Cristina scopriranno che nella notte in cui erano ubriachi hanno soltanto dormito l'uno accanto all'altro. Negli ultimi minuti abbiamo visto Emma intenzionata a fuggire verso Roma, convinta di non poter amare nessuno per via della sua malattia. Nel primo episodio andato in scena iera, "Legami di sangue”, il caso investigativo ha riguardato l'aggressione allo zio di Martino. Focus dunque su un personaggio secondario, del giovane forestale, infatti, capiamo che cresciuto con gli zii, ha un rapporto difficile con suo padre. Dietro l'aggressione c'è un traffico di armi e sarà proprio Francesco a salvare Martino, offuscato dall'affetto per il genitore. A risolvere il caso sarà una delle visioni di Francesco, quando osservando le tracce immagina la dinamica dell'accaduto. Per le vicende di cuore abbiamo visto Francesco malinconico per la partenza di Emma, che continua a lavorare a Roma finché parlando con una collega capisce che sta solo scappando e che vivere l'amore anche solo per un secondo, vale sempre la pena. Francesco intanto vede tornare da lui Livia, sua moglie, fuggita dalla comunità di Deva. Cristina allestisce il bed and breakfast per una blogger, mentre tenta di conquistarla usando Vincenzo si avvicinerà ancora di più al commissario. L'episodio è finito con il ritorno di Emma che, avvicinatasi alla palafitta, vede il forestale con sua moglie. Il secondo episodio della puntata del 7 marzo, "Il morso del dolore”, è focalizzato sul caso di un erpetologa morsa, nel suo laboratorio, da un serpente. La storia della ricercatrice ferita assomiglia molto a quella di Livia e Francesco, e questo destabilizzerà i due. Oltre alle emozioni provocate dal caso, Francesco fronteggia anche quelli dovuti al ritorno di Emma e alla rivelazione di Livia. La donna, infatti, gli confessa di aver abortito un mese dopo la morte del loro bambino per la rabbia, nei confronti di suo marito. Intanto i problemi sentimentali affiorano anche per il commissario Vincenzo Nappi, visto il ritorno di Eva. Da questo momento in poi sarà sfida aperta tra Eva e Cristina. Le due non solo si contendono il cuore del commissario, ma anche la gestione del bed and breakfast. Eva, infatti, è intenzionata a venderlo per proseguire la carriera di attrice, e Cristina vuole comprarlo. Al momento della firma del contratto sono proprio i ricordi di Vincenzo a far tentennare Eva. Emma, invece, in cerca di pace e fragile sia per la malattia che per l'amore nei confronti di Francesco, viene avvicinata dal maestro di Deva. L'etologa protagonista della fiction, affascinata dall'uomo lo incontra ripetutamente. L'espediente narrativo per farci capire di più su quest'uomo, divenuto maestro d'ascesi dopo aver ucciso, in un incidente, la sua ragazza mentre guidava drogato. Tommaso invece, nel tentativo di rivelare a Natasha che Evgenij ha un'altra donna si mette in cattiva luce, essendo la donna un'amica di infanzia dei due.

Replica Un passo dal cielo 4, ottava puntata 7 marzo 2017: come vederla in video streaming - È possibile vedere o rivedere l’ottava puntata di Un passo dal cielo 4 andata in onda il 7 marzo 2017 grazie al servizio di video streaming offerto RaiPlay, cliccando qui.

