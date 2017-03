UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni puntata 8 marzo: Ornella non si fida di Luca, l'autopsia chiarirà la verità?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 8 MARZO: ORNELLA NON SI FIDA DI LUCA - Le indagini relative alla morte di Antonio continueranno ad essere grande protagoniste anche della puntata di Un posto al sole in onda questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 20:40. Sebbene l'esito dell'autopsia non sia ancora stato reso noto, Ornella si dirà certa che difficilmente le verifiche sul corpo del figlio di Iolanda verranno fatte nel migliore dei modi e che questo caso verrà velocemente accantonato, senza che la verità venga svelata. Quando si tratta di problemi tra un poliziotto e uno spacciatore, non viene data la giusta importanza ai fatti che quasi sempre non rendono giustizia a quanto accaduto. Con questi presupposti, Ornella non si fiderà di Luca e si dirà certa che gli ematomi nel corpo di Antonio siano stati causati da una precedente colluttazione con il Baroni. Mentre Ornella proseguirà nella sua convinzione che non tutto sia andato come dichiarato, Luca sarà ancora molto vicino a Franco, frequentandolo quotidianamente. In questo modo potrà tenere gli occhi aperti anche con Vittorio, sempre più preoccupato per le minacce del poliziotto. I problemi allo studio legale non riguarderanno solo questa difficile causa, sulla quale dovranno eseguite importanti ricerche. Niko si troverà a dover affrontare le conseguenze della sua relazione con Beatrice, fingendo che tra loro non sia accaduto nulla di importante. I telespettatori di Upas che avranno bisogno anche di un po' di divertimento, potranno oggi seguire le vicissitudini di Mariella, convinta che le sue nozze con Guido siano imminenti.

