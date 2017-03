Una Vita / Anticipazioni puntata 9 marzo: Martin e Casilda si sposano? Arriva Calanda!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 9 MARZO: CALANDA ARRIVA AD ACACIAS 38 - La puntata di Una vita che andrà in onda domani su Canale 5 sancirà l'entrata in scena di un nuovo personaggio, destinato ad avere un ruolo di primo piano in futuro. Si tratta di Calanda, un conoscente di Martin che si presenterà per la prima volta nel quartiere, salutando l'amico che non avrà la stessa positiva impressione nel rivederlo. Per quale motivo? Quale problema porterà con sé la misteriosa new entry? Nella speranza che non sia portatore di ulteriori tragedie, ci saranno finalmente buone notizie per Casilda: dopo il bacio scambiato con Martin, la domestica era stata allertata dalle colleghe che le avevano consigliato di non fidarsi troppo dell'ex soldato che avrebbe potuto avere cattive intenzioni nei suoi confronti. Eppure Martin si dimostrerà una persona per bene, nei confronti della dolce domestica: dopo averle regalato un bellissimo sciallo, le chiederà di dare vita ad una relazione seria, chiedendole di fidanzarsi. Dunque non si era trattato solo di un semplice flirt, ma l'arrivo di Calanda porterà nuovi problemi a questa neo-coppia?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 9 MARZO: PROBLEMI PER MAURO - Nelle ultime puntate di Una vita Mauro aveva cantato vittoria troppo presto credendo che sarebbe stato facile porre fine alla sua relazione con Humilidad. L'ispettore si era illuso di poter realizzare il suo sogno d'amore con Teresa, anche se purtroppo domani la situazione si rivelerà più complicata del previsto: con una scusa o con l'altra Humilidad riuscirà a tenerlo legato a sè, non permettendo al fidanzato di porre fine a questa relazione senza amore. La sensazione che la donna abbia dei sospetti sui reali sentimenti di Mauro non manca, anche se per il momento non ha messo in mostra un carattere particolarmente crudele ed egoista. Con questi presupposti, dunque, per Teresa non ci sarà altra scelta che riconfermare all'amato quella che era stata la sua decisione iniziale: lui dovrà smettere di cercarla, né tanto meno dovrà provare ad incontrarla. Tra loro non potrà esserci nessun futuro come coppia? Ma sarà davvero tanto facile mantenere questi propositi?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 9 MARZO: TERESA ENTRA IN CASA DI CAYETANA - Canale 5 trasmetterà domani una nuova avvincente puntata di Una vita nella quale gli ultimi dubbi di Teresa riguardanti il suo passato verranno meno. La dolce maestra, infatti, approfitterà dell'assenza da casa di Cayetana che verrà condotta in ospedale da Celia. Il suo stato di depressione infatti sarà sempre più grande, tanto che la vedova di German resterà vittima di un malore che renderà necessario l'intervento dell'amica. Mente il suo stato verrà sottoposto alle cure dei medici, Teresa riuscirà ad introdursi nell'appartamento di Acacias 38 per trovare le prove riguardanti i suoi sospetti relativi allo scambio di identità, avvenuto molti anni prima. E la verità non ci metterà molto ad essere svelata: tra gli oggetti di Cayetana, infatti, Teresa scoprirà la catenina che le aveva regalato quando erano bambine e trascorrevano tutto il loro tempo giocando insieme. Teresa è dunque la vera Cayetana Sotelo Ruz, ormai non ci sono più dubbi! Giungerà il momento della resa dei conti tra coloro che un tempo erano inseparabili amiche?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 9 MARZO: PABLO SALVA MAXIMILIANO - Felipe lo aveva messo in guardia ma Maximiliano non gli aveva dato ascolto, decidendo di proseguire nella sua vendetta verso il dottor Malia. Sarà dunque proprio il signor Hidalgo a subire le conseguenze dei suoi errori? La resa dei conti avrà luogo nella puntata di Una vita in onda domani su Canale 5 nella quale il marito di Rosina verrà avvicinato in strada da un sicario, pronto ad usare violenza nei suoi confronti. La situazione si farà particolarmente preoccupante, quanto meno fino a quanto interverrà Pablo, salvando il suocero da quella che avrebbe potuto essere una pericolosissima aggressione. E mente Maximiliano dovrà fare i conti che le possibili ripercussioni di questo confronto anche su tutta la famiglia Hidalgo, la loro cameriera e amica vivrà uno dei periodi più felici della sua vita. Martin si dimostrerà un ragazzo per bene e le chiederà di diventare la sua fidanzata.

