UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Cayetana vuole vedere soffrire Teresa per amore

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAYETANA VUOLE VENDICARSI DI TERESA! - Sono davvero tempi bui per Teresa nelle puntate spagnole di Una vita. Dopo essere venuta a conoscenza della morte di Mauro, temendo che l'amato si sia suicidato, la maestra cadrà in una crisi profonda che non verrà alleggerita dalla sua decisione di sposare Fernando, come progettato prima della tragedia. Per questo Teresa pronuncerà il fatidico sì vestendo il lutto e si trasferirà con il marito a casa di Cayetana, in attesa che la loro abitazione sia pronta. Sarà questo l'inizio della fine per la protagonista femminile della telenovela spagnola? Le dichiarazioni di Cayetana non promettono nulla di buono a tal proposito: lei stessa rivelerà a Ursula che sarà questo l'inizio del suo piano. Teresa dovrà soffrire per amore come a lei è accaduto per German! Nel frattempo la dark lady si avvicinerà pericolosamente a Fernando, al punto da far nascere il sospetto che tra loro potrebbe nascere presto una relazione extraconiugale.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 8 MARZO: CAYETANA SOTTO SHOCK - La puntata di Una vita in onda domani su Canale 5 confermerà lo stato di depressione assoluto di Cayetana. Dopo avere scoperto la verità sulla sua origine, infatti, la dark lady non sarà più in sé e le richieste di Ursula non porteranno a nessun risultato degno di nota. La vedova di German sarà ancora rinchiusa nel suo buio appartamento mentre la governante cercherà di ipotizzare cosa possa essere accaduto di tanto grave da spingerla ad in simile comportamento. Nel frattempo anche Fabiana sarà sconvolta per il modo in cui la figlia l'ha rifiutata e giungerà ad una soluzione radicale: l'unico modo per riportare Cayetana alla ragione, sarà quello di non farsi vedere, lasciando il quartiere di Acacias 38 per sempre. Con questi presupposti, la domestica chiederà aiuto a Trini dicendole di avere bisogno di denaro per cominciare una vita altrove. Ma davvero andrà fino in fondo in questo suo progetto?

